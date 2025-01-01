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Таня Березовская
Билеты от 800₽
Киноафиша Таня Березовская

Таня Березовская

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Стендап с Таней Березовской в Москве

Приглашаем вас на захватывающее стендап-шоу с участием талантливой комедиантки Тани Березовской! Это уникальная возможность провести вечер в компании острого юмора и искрометных шуток.

О Тане Березовской

Таня Березовская — стендап-комик из Казани, известная своей жесткой и насыщенной манерой выступления. Она является четвертьфиналисткой шестого сезона популярного шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ и активно участвует в проекте «Импровизация. Команды», где выступает в составах команд «Ведущие» и «Токсичные». Ее монологи полны остроумия и неожиданных поворотов, что делает каждое выступление незабываемым.

Важная информация для зрителей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместить вас в порядке очереди.

Если вы планируете посетить мероприятие с компанией друзей, рекомендуется приобретать билеты одним заказом. В случае, если ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас смогли посадить вместе.

Не упустите шанс увидеть Таню Березовскую в действии! Она готова подарить вам вечер, полный смеха и отличного настроения.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 800 ₽

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