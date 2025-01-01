Таня Березовская. Сольный стендап концерт

Смешной стендап концерт Тани Березовской

Приглашаем вас на уникальный сольный стендап концерт Тани Березовской! Эта талантливая комикесса, известная своей искрометной подачей и остроумием, станет звездой вечера. Она является участницей популярных шоу «Открытый микрофон» и «Стендап Фест», а также резидентом проектов Stand Up Patriki и StandUp Concert.

О чем будет шоу?

Татьяна поделится с вами историями о жизни простой девушки из региона, которая пытается найти свое место в большом городе. Если вы любите женский стендап и хотите провести вечер в компании хорошего настроения, это мероприятие для вас!

Важно знать

Возрастное ограничение: 18+

18+ Начало мероприятия: 19:30

19:30 Запуск гостей: с 18:00

с 18:00 Продолжительность шоу: 90 минут

90 минут Обслуживание: работает бар и кухня, официанты обслуживают столы

Обратите внимание, что столы продаются по местам. Если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком. Скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. На входе будет проверяться паспорт.

Не упустите шанс увидеть Татьяну Березовскую в действии! Билеты уже в продаже.