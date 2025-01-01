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Таня Березовская. Сольный стендап концерт
Киноафиша Таня Березовская. Сольный стендап концерт

Таня Березовская. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Смешной стендап концерт Тани Березовской

Приглашаем вас на уникальный сольный стендап концерт Тани Березовской! Эта талантливая комикесса, известная своей искрометной подачей и остроумием, станет звездой вечера. Она является участницей популярных шоу «Открытый микрофон» и «Стендап Фест», а также резидентом проектов Stand Up Patriki и StandUp Concert.

О чем будет шоу?

Татьяна поделится с вами историями о жизни простой девушки из региона, которая пытается найти свое место в большом городе. Если вы любите женский стендап и хотите провести вечер в компании хорошего настроения, это мероприятие для вас!

Важно знать

  • Возрастное ограничение: 18+
  • Начало мероприятия: 19:30
  • Запуск гостей: с 18:00
  • Продолжительность шоу: 90 минут
  • Обслуживание: работает бар и кухня, официанты обслуживают столы

Обратите внимание, что столы продаются по местам. Если вы хотите сидеть без подсадки, необходимо выкупить стол целиком. Скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. На входе будет проверяться паспорт.

Не упустите шанс увидеть Татьяну Березовскую в действии! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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