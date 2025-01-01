Таня Березовская и Гассан Джабер. Стендап концерт

Стендап-концерт с Гассаном Джабером и Таней Березовской

Приглашаем вас на яркое событие в мире стендапа! На одной сцене выступят два известных артиста: Гассан Джабер и Таня Березовская.

Уникальные артисты

Гассан Джабер — финалист проектов «Comedy Баттл» и «Открытый Микрофон» на ТНТ, а также звезда «Лиги Городов» и «Разгонов» Stand Up #1. Таня Березовская — участница «Открытого Микрофона», «Женщины Комики» и «Стендап Фест ТНТ». Оба артиста славятся своими остроумными шутками и смелыми темами, что гарантирует вам вечер полного веселья.

Место проведения

Событие состоится в Black Loft (by Bolshevik Loft) — стильном и модном пространстве, которое создает уникальную атмосферу для зрителей. Для ваших удобства на месте работает коктейль-бар и ресторан с авторской европейской и русской кухней.

Подготовьтесь к вечеру

Рекомендуем приходить заранее — сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Это отличная возможность расслабиться, пообщаться с друзьями и зарядиться позитивными эмоциями перед началом шоу.

Возрастные ограничения

Обратите внимание, что вход на мероприятие доступен только для зрителей старше 18 лет. На входе потребуется паспорт. Лица, не достигшие этого возраста, не будут допущены на концерт, даже в сопровождении родителей или законных представителей.