Спектакль Танина Лодоре «Что-то пошло не так»

Музыкальный моноспектакль «Что-то пошло не так»

Представляем вашему вниманию музыкальный моноспектакль «Что-то пошло не так» в исполнении певицы Танины Лодоре. Танина Лодоре — яркая и неповторимая артистка, обладающая безупречным художественным вкусом и блестящим темпераментом. Она известна как эксперт вокального шоу «Ну-ка все вместе» на канале Россия.

«Что-то пошло не так» — это захватывающая история о мечте и поиске себя. Главная героиня, девчонка из провинции, приезжает в Северную столицу с одной лишь мечтой — стать певицей. Однако, большой город приносит с собой немалые испытания. На пути к успеху всё кажется почти достигнутым, но препятствия продолжают возникать. Несмотря на все трудности, героиня остается верной своей мечте и находит в себе силы не сдаваться.

Спектакль включает антракт, что позволит зрителям немного отдохнуть и обсудить увиденное.