Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Танина Лодоре «Что-то пошло не так»
Киноафиша Танина Лодоре «Что-то пошло не так»

Спектакль Танина Лодоре «Что-то пошло не так»

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Музыкальный моноспектакль «Что-то пошло не так»

Представляем вашему вниманию музыкальный моноспектакль «Что-то пошло не так» в исполнении певицы Танины Лодоре. Танина Лодоре — яркая и неповторимая артистка, обладающая безупречным художественным вкусом и блестящим темпераментом. Она известна как эксперт вокального шоу «Ну-ка все вместе» на канале Россия.

«Что-то пошло не так» — это захватывающая история о мечте и поиске себя. Главная героиня, девчонка из провинции, приезжает в Северную столицу с одной лишь мечтой — стать певицей. Однако, большой город приносит с собой немалые испытания. На пути к успеху всё кажется почти достигнутым, но препятствия продолжают возникать. Несмотря на все трудности, героиня остается верной своей мечте и находит в себе силы не сдаваться.

Спектакль включает антракт, что позволит зрителям немного отдохнуть и обсудить увиденное.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше