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Tangovsky Project. Музыкальный танго-проект
Билеты от 1000₽
Киноафиша Tangovsky Project. Музыкальный танго-проект

Tangovsky Project. Музыкальный танго-проект

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Tangovsky Project: Музыка, Которая Уносит в Прошлое

«Tangovsky Project» — это уникальный музыкальный танго-проект, рожденный из сотрудничества Аргентины и России. В центре внимания стоит талантливый вокалист Николас Тринчеро, родом из самого сердца аргентинского танго — Буэнос-Айреса. Он исполняет как знаменитые хиты таких легендарных авторов, как Карлос Гардель и Астор Пьяцолла, так и менее известные, но не менее прекрасные композиции других исполнителей танго, творивших в Аргентине в прошлом столетии.

Уникальность проекта

«Tangovsky Project» — это единственный в России музыкальный проект, аналогов которому нет. Этот квартет объединяет виртуозных российских музыкантов с классическим консерваторским образованием, среди которых победители и дипломанты многочисленных музыкальных конкурсов. В состав группы входят гитара, контрабас и бандонеон — старинная гармоника, традиционно используемая в танго.

Музыка любви и страсти

Приходите и наслаждайтесь музыкой любви, страсти и нежности! Красивый вокал Николаса Тринчеро в сочетании с незабываемым звучанием бандонеона перенесет вас в кварталы ночного Буэнос-Айреса почти на целое столетие назад. Это шанс почувствовать атмосферу танго и погрузиться в его магию.

Не упустите возможность стать частью этого волшебства и насладиться уникальным музыкальным опытом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

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