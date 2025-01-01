Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Tangovsky Project . Музыкальный танго-проект
Билеты от 1000₽
Киноафиша Tangovsky Project . Музыкальный танго-проект

Tangovsky Project . Музыкальный танго-проект

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Tangovsky Project: уникальный музыкальный танго-проект

Tangovsky Project — это совместный аргентинско-российский музыкальный проект, который погружает слушателей в мир страсти и романтики аргентинского танго. Вокалист Николас Тринчеро, родом из Буэнос-Айреса, исполняет как всемирно известные хиты таких мастеров, как Карлос Гардель и Астор Пьяцолла, так и менее известные, но не менее восхитительные композиции других авторов.

Уникальность проекта

Tangovsky Project — это единственный в России музыкальный проект, не имеющий аналогов. В его состав вошли виртуозные российские музыканты с классическим консерваторским образованием, многие из которых являются победителями и лауреатами профессиональных музыкальных конкурсов.

Музыкальное сопровождение

В квартете звучат гитара, контрабас и бандонеон — старинная гармоника, традиционно используемая в аргентинском танго. Звук бандонеона переносит слушателей в атмосферу ночного Буэнос-Айреса, создавая ощущение присутствия в сердцевине танго.

Неповторимая атмосфера

Погрузитесь в музыку любви, страсти и нежности. Tangovsky Project — это не просто концерт, а целое путешествие в прошлое, которое оставит незабываемые впечатления и эмоции. Не упустите возможность насладиться этим уникальным проектом!

Купить билет на концерт Tangovsky Project . Музыкальный танго-проект

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 1000 ₽

В ближайшие дни

12+
Шутники
4 февраля в 19:00 Московский открытый театр кукол
от 2000 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
7 января в 18:00 Сергеич
от 890 ₽
Музыкальное лото Smarty
0+
Вечеринка
Музыкальное лото Smarty
28 декабря в 18:00 Давай лама
от 7500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше