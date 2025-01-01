Tangovsky Project . Музыкальный танго-проект

Tangovsky Project: уникальный музыкальный танго-проект

Tangovsky Project — это совместный аргентинско-российский музыкальный проект, который погружает слушателей в мир страсти и романтики аргентинского танго. Вокалист Николас Тринчеро, родом из Буэнос-Айреса, исполняет как всемирно известные хиты таких мастеров, как Карлос Гардель и Астор Пьяцолла, так и менее известные, но не менее восхитительные композиции других авторов.

Уникальность проекта

Tangovsky Project — это единственный в России музыкальный проект, не имеющий аналогов. В его состав вошли виртуозные российские музыканты с классическим консерваторским образованием, многие из которых являются победителями и лауреатами профессиональных музыкальных конкурсов.

Музыкальное сопровождение

В квартете звучат гитара, контрабас и бандонеон — старинная гармоника, традиционно используемая в аргентинском танго. Звук бандонеона переносит слушателей в атмосферу ночного Буэнос-Айреса, создавая ощущение присутствия в сердцевине танго.

Неповторимая атмосфера

Погрузитесь в музыку любви, страсти и нежности. Tangovsky Project — это не просто концерт, а целое путешествие в прошлое, которое оставит незабываемые впечатления и эмоции. Не упустите возможность насладиться этим уникальным проектом!