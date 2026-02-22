Спектакль Tango

Tango: Одноактный балет Государственного балета Кубани

Премьера балета «Tango» состоялась 26 марта 2016 года. Хореографом постановки является Заслуженный артист Краснодарского края Мелкон Хачикян.

Основные исполнители

Хосе – Евгений Конобеев, Заслуженный артист Краснодарского края

Изабель – Анастасия Сысоева

Художественным руководителем Государственного балета Кубани является Мелкон Хачикян. Генеральным директором и художественным руководителем Краснодарской филармонии является Народная артистка России, профессор Вера Ивановна Пономаренко.

Сюжет

«Tango» рассказывает трогательную историю любви художника Хосе и танцовщицы Изабель. В этом балете танго становится не просто музыкальным сопровождением, а полноправным участником сюжета, обогащая его чувственностью и энергией.

Герои балета проходят через страдания и разлуки, переезжая из страны в страну, спасаясь от неприятностей. Каждая новая локация вносит свои нотки в эмоции и танцы, что придаёт постановке необычайный колорит и разнообразие.

Характеристика балета

«Tango» поражает зрителей своей яркостью и жизнеутверждающей атмосферой. Это настоящая феерия, заканчивающаяся на позитивной ноте. Пластичность, красота и выразительность танца в сочетании с мастерством исполнителей создают незабутимое зрелище.

Продолжительность балета составляет 1 час.