Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Tango
Киноафиша Tango

Спектакль Tango

6+
Возраст 6+

О спектакле

Tango: Одноактный балет Государственного балета Кубани

Премьера балета «Tango» состоялась 26 марта 2016 года. Хореографом постановки является Заслуженный артист Краснодарского края Мелкон Хачикян.

Основные исполнители

  • Хосе – Евгений Конобеев, Заслуженный артист Краснодарского края
  • Изабель – Анастасия Сысоева

Художественным руководителем Государственного балета Кубани является Мелкон Хачикян. Генеральным директором и художественным руководителем Краснодарской филармонии является Народная артистка России, профессор Вера Ивановна Пономаренко.

Сюжет

«Tango» рассказывает трогательную историю любви художника Хосе и танцовщицы Изабель. В этом балете танго становится не просто музыкальным сопровождением, а полноправным участником сюжета, обогащая его чувственностью и энергией.

Герои балета проходят через страдания и разлуки, переезжая из страны в страну, спасаясь от неприятностей. Каждая новая локация вносит свои нотки в эмоции и танцы, что придаёт постановке необычайный колорит и разнообразие.

Характеристика балета

«Tango» поражает зрителей своей яркостью и жизнеутверждающей атмосферой. Это настоящая феерия, заканчивающаяся на позитивной ноте. Пластичность, красота и выразительность танца в сочетании с мастерством исполнителей создают незабутимое зрелище.

Продолжительность балета составляет 1 час.

Купить билет на спектакль Tango

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Август
13 июня суббота
17:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55
30 августа воскресенье
18:00
Филармония им. Пономаренко Краснодар, Красная, 55

В ближайшие дни

Автор
12+
Драма Пластический

Автор

11 сентября в 19:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Финист — Ясный сокол
0+
Детский

Финист — Ясный сокол

11 июля в 11:00 Филармония им. Пономаренко
от 300 ₽
Театр
18+
Премьера Драма

Театр

20 июня в 18:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше