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Танго в темноте
Киноафиша Танго в темноте

Спектакль Танго в темноте

Постановка
Точка ру 18+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

"Танго в темноте". Трагическая история о любви и потере

На сцене театра вновь оживет захватывающая история о человеке, который, казалось бы, имел все: богатство, уважение и счастье. Спектакль «Жил-был некогда в Берлине» расскажет о том, как однажды этот средних лет мужчина решил изменить свою жизнь, бросив жену ради молоденькой любовницы.

Сюжет и главные герои

В центре сюжета — мужчина, который, несмотря на все свои достижения, оказывается в ловушке собственных желаний. Его любовь к молодой избраннице оказывается безответной, и это приводит к трагическим последствиям. Спектакль ставит перед зрителями важный вопрос: что важнее — страсть или преданность?

О чем стоит помнить зрителю

Хотя история кажется простой, она наполнена глубокими человеческими переживаниями. Спектакль предлагает не только развлечение, но и возможность задуматься о ценности отношений, о том, как порой легкомысленный поступок может разрушить жизнь. Здесь есть место и для анализа человеческой природы, и для размышлений о том, что действительно важно в жизни.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль создан на основе оригинального произведения, которое было высоко оценено критиками.
  • Режиссером выступил известный театральный постановщик, чьи работы уже успели завоевать множество наград.
  • В спектакле участвуют талантливые актеры, которые привнесут в свои роли яркие эмоции и живую игру.

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной истории, которая заставит вас задуматься о жизни, любви и потерях. Ждем вас на спектакле «Жил-был некогда в Берлине»!

Режиссер
Сергей Сафронов-Болшев
В ролях
Александр Ильин
Елена Шаманова
Максим Неделко
Анна Осипова
Михаил Лукичев

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Фотографии

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