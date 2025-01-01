Танго страсти

Танго по кругу: мировая классика и незабываемые мелодии

Появившись в самом конце 19 века в Аргентине, танго быстро завоевало популярность во всей Америке и Европе, включая Россию. На протяжении всего XX века этот страстный танец адаптировался под национальный характер каждой страны, однако подтверждает универсальность эмоций, которые он передает. Танго неизменно привлекает внимание своей открытостью чувств и глубиной переживаний.

В новой программе оркестра «Мастера России» зрителей ожидает музыка, погружающая в атмосферу аргентинских улиц. В репертуаре прозвучат «золотые» шедевры классических аргентинских танго, такие как «Эль чокло» и «Кумпарсита», а также произведения знаменитого композитора Астора Пъяццоллы, который в этом сезоне отмечает столетие со дня рождения. Его творения, впитавшие в себя дух нового аргентинского танго, особенно порадуют ценителей жанра.

Русская музыкальная традиция в танго

Программа также включает популярные танго 20-30-х годов, созданные в России. Зрители услышат такие мелодии, как «Утомленное солнце», «Ах, эти черные глаза» и «Как много девушек хороших». Эти произведения будут исполнены оркестром «Мастера России» и солистами-вокалистами московских театров.

Особое украшение концерта

Концерт станет ещё более ярким благодаря выступлению солистов балетной труппы Фольклорного центра. Они блестяще исполнили танго Астора Пъяццоллы в премьерном спектакле «Мария де Буэнос-Айрес» в прошлом сезоне, что гарантирует зрителям незабываемые впечатления.

Подробности о мероприятии

Участники программы: Русский оркестр популярной музыки «Мастера России», дирижёр - заслуженный артист России, профессор Валерий Петров. Вокально-хореографический ансамбль «Русы» под руководством балетмейстера-постановщика Николая Ерохина обещает сделать вечер незабываемым.

Продолжительность программы - 60 минут без антракта.

Рекомендуется для зрителей старше 6 лет.