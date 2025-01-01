Меню
«Танго страсти Астора Пьяццоллы» CONCORD ORCHESTRA
12+
О концерте

Захватывающее шоу страстного танго Астора Пьяццоллы

Всемирно известные звуки танго, полные эмоций и страсти, встретят зрителей на праздничном шоу «ТАНГО СТРАСТИ Астора ПЬЯЦЦОЛЛЫ». Этот уникальный проект, исполненный Симфоническим оркестром «CONCORD ORCHESTRA», приглашает вас в мир великолепной музыки и изящного танца.

Музыка Астора Пьяццоллы

В программе звучат популярные произведения легендарного аргентинского композитора: «Luna Caliente», «Chau Paris», «Escualo», «Kicho», «Oblivion», «Libertango» и другие. Виртуозность музыканта Ивана Таланина, исполняющего мелодии на бандонеоне, добавит особого шарма каждому номеру.

Захватывающее зрелище

Шоу не только музыкальное, но и хореографическое. Призеры Campeonato Mundial de Baile de Tango и Tango Dance World Championship из Буэнос-Айреса представят яркие и эмоциональные номера. Среди участников - известные танцоры: Raul Santana, Dana Sakimova, Facundo Gallo, Артём Майоров и другие.

Особая атмосфера

Для создания незабываемой атмосферы зрителей просят соблюдать дресс-код: обязательно присутствие красного цвета в наряде – будь то платье, блуза или аксессуары. Все гости в красных нарядах получат специальные праздничные подарки, что сделает вечер ещё более запоминающимся.

Творческая команда

Под управлением дирижера Fabio Pirola (Италия) оркестр и хореографическая труппа обеспечат динамичное и эмоциональное исполнение. Зрители смогут насладиться не только музыкой, но и искусством аргентинского танца, что подарит незабываемые впечатления всем любителям театра и музыки.

БКЗ «Октябрьский» ждет вас на этом великолепном шоу. Погрузитесь в атмосферу танго и наслаждайтесь каждой минутой выступления!

Исполнители
«Concord Orchestra» о

В других городах
Февраль
26 февраля четверг
19:00
Октябрьский Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2000 ₽

Фотографии

