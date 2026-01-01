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Танго при свечах. Оркестр Феникс
Киноафиша Танго при свечах. Оркестр Феникс

Танго при свечах. Оркестр Феникс

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка танго в особняке Половцова

В самом центре Северной столицы, в роскошных интерьерах знаменитого особняка, вас ждет удивительное музыкальное событие. В программе сольются страсть, эмоции и великолепие музыки танго.

Концертный зал, освещённый мягким светом свечей, а также акустика старинных стен подчеркнут богатство звучания живой музыки. Перед началом концерта гостям предлагается экскурсия по великолепным залам уникального архитектурного творения Максимилиана Месмахера — особняка Половцова.

Звучание известных произведений

Камерный оркестр, состоящий из 14 музыкантов и дирижёра, исполнит самые известные произведения в жанре танго. В программе — танго из фильма «Запах женщины» Карлоса Гарделя, знаменитые «Oblivion» и «Libertango» Астора Пьяццоллы, а также «El Choclo» Анхеля Вильольдо, «Кумпарсита» Матоса Родригеса и многое другое.

Продолжительность и расписание

Концерт в ритме танго обещает незабываемые впечатления. Исходя из ваших предпочтений, экскурсия по парадным залам оплачивается дополнительно к билету.

  • Продолжительность экскурсии — 25 минут.
  • Продолжительность концерта — 1 час 20 минут.
  • Зрители без экскурсии приглашаются в зал за 15 минут до начала концерта.

Начало экскурсии за час до концерта. При необходимости формируется вторая группа, для которой начало экскурсии назначается за полчаса до концерта.

Исполнители

Камерный оркестр Феникс

Художественный руководитель и дирижёр — Александр Голиков.

Свободная рассадка в соответствии с категорией билетов.

Купить билет на концерт Танго при свечах. Оркестр Феникс

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В других городах
Сентябрь
27 сентября воскресенье
19:00
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52

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