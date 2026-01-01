Танго при свечах. Оркестр Феникс

В самом центре Северной столицы, в роскошных интерьерах знаменитого особняка, вас ждет удивительное музыкальное событие. В программе сольются страсть, эмоции и великолепие музыки танго.
Концертный зал, освещённый мягким светом свечей, а также акустика старинных стен подчеркнут богатство звучания живой музыки. Перед началом концерта гостям предлагается экскурсия по великолепным залам уникального архитектурного творения Максимилиана Месмахера — особняка Половцова.
Камерный оркестр, состоящий из 14 музыкантов и дирижёра, исполнит самые известные произведения в жанре танго. В программе — танго из фильма «Запах женщины» Карлоса Гарделя, знаменитые «Oblivion» и «Libertango» Астора Пьяццоллы, а также «El Choclo» Анхеля Вильольдо, «Кумпарсита» Матоса Родригеса и многое другое.
Концерт в ритме танго обещает незабываемые впечатления. Исходя из ваших предпочтений, экскурсия по парадным залам оплачивается дополнительно к билету.
Начало экскурсии за час до концерта. При необходимости формируется вторая группа, для которой начало экскурсии назначается за полчаса до концерта.
Камерный оркестр Феникс
Художественный руководитель и дирижёр — Александр Голиков.
Свободная рассадка в соответствии с категорией билетов.