Танго при свечах. Новогодний концерт
Танго при свечах. Новогодний концерт

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О концерте

Танго при свечах: новогодний концерт на «Фабрике»

Приглашаем вас на уникальный новогодний концерт «Танго при свечах», который пройдет в арт-пространстве «Фабрика». Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей танго и ярких музыкальных впечатлений.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в романтичной и уютной обстановке, наполненной мягким светом свечей. Зрители смогут насладиться атмосферой волшебства, которая создаст отличное настроение для встречи Нового года. Искусство танго, зародившееся в Аргентине, обогатит вечер своим чувственным ритмом и мелодичностью.

В исполнении талантливых музыкантов

На сцене выступят известные музыканты, специализирующиеся на исполнении аргентинского танго. Их виртуозное владение инструментами и глубокое понимание жанра подарят вам незабываемые эмоции. В программе концерта запланированы как классические, так и современные сочинения, которые позволят зрителям вспомнить лучшие традиции танго.

Не упустите шанс

Не пропустите возможность погрузиться в этот особенный мир музыки и танца. Приходите на концерт «Танго при свечах», чтобы начать новый год с ярких впечатлений и положительных эмоций!

Январь
4 января воскресенье
19:00
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К

