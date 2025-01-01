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Киноафиша Танго на шестерых

Спектакль Танго на шестерых

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Танго на шестерых: комедия, полная неожиданных поворотов

«Танго на шестерых» — это легкая, остроумная и динамичная комедия положений, которая подарит зрителям незабываемые минуты смеха и увлекательных приключений. В этом спектакле Оскар Кучера выступает не только как исполнитель одной из главных ролей, но и как режиссёр, что добавляет дополнительную ценность постановке.

Сюжет: романтика и приключения

Зрителей ждет невероятный калейдоскоп юмора, головокружительных авантюр и любовных страстей, развивающихся в ритме зажигательного танго. Как сказал великий Шекспир: «Весь мир — театр, в нём женщины, мужчины — все актёры». Но как часто люди оказываются теми, за кого себя выдают?

Компания друзей решает провести уик-энд за городом, и, конечно, какой отдых без романтических приключений? В загородном коттедже неожиданно появляются не только мужская компания, но и их прекрасные дамы. Какие неожиданные гости и тайны нарушат спокойный курортный вечер? Удастся ли героям скрыть свои «скелеты в шкафу» или обман раскроется в самый неподходящий момент?

Не упустите шанс!

Ответы на все эти вопросы вы найдете в новом спектакле «Танго на шестерых». Приходите, и позвольте себе погрузиться в мир театра, где каждый момент наполнен сюрпризами и смехом!

Режиссер
Оскар Кучера
Оскар Кучера
В ролях
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Александр Пашков
Александр Пашков
Оскар Кучера
Оскар Кучера
Александр Бобров
Александр Бобров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 28 июля
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1800 ₽

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