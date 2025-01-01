Спектакль Танго на шестерых

Спектакль Оскара Кучеры «Танго на шестерых» — комедия, полная интриг и авантюр

«Танго на шестерых» — это легкая, остроумная и динамичная комедия положений, которая обещает зрителям незабываемое времяпрепровождение. Уникальность спектакля заключается в том, что Оскар Кучера не только исполняет одну из главных ролей, но и выступает в качестве режиссёра постановки.

О чем спектакль?

В центре сюжета — компания друзей, решившая провести уик-энд за городом. Но какой отдых без романтических приключений? В загородном коттедже, помимо мужской компании, оказываются и их очаровательные дамы. Что может случиться, когда в закрытом пространстве сосредоточатся такие разные персонажи?

Неожиданные повороты и тайны

Неожиданные гости и давно забытые тайны нарушают спокойное течение курортного вечера. Зрители будут наблюдать за тем, как герои пытаются скрыть свои «скелеты в шкафу», а обман может раскрыться в самый неподходящий момент. Как говорил великий Шекспир: «Весь мир — театр, в нём женщины, мужчины — все актёры...». Как вы думаете, часто ли люди оказываются теми, за кого себя выдают?

Информация для зрителей

Спектакль наполнен головокружительными авантюрами и любовными страстями, все это происходит в ритме танго. Не упустите возможность стать частью этой захватывающей истории!

Обратите внимание: состав исполнителей может быть изменён без дополнительного уведомления.