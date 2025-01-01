Меню
Танго на миллион
Билеты от 1500₽
Киноафиша Танго на миллион

Спектакль Танго на миллион

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Романтический триллер с элементами детектива

Это смелая и авантюрная постановка, которая играет с восприятием зрителя и будоражит, вызывая яркие и сильные эмоции. Зрители увидят историю о трёх мужчинах и одной изысканной даме: муж, поэт и бомж. Что объединяет этих персонажей? Ответ на этот вопрос откроется только в самом финале, но до того момента зритель будет погружён в вихрь из тайн, уловок и драматических событий.

Неожиданные повороты и драматические моменты

Анна, богатая леди, приглашает Макса, на первый взгляд обычного бомжа, чтобы он сыграл роль её погибшего мужа. Взамен Макс получает шанс разделить с ней миллион долларов, что и является основной целью их авантюры. Однако в процессе превращения Макса из алкоголика в утончённого денди, между ним и Анной начинают развиваться чувства, что создаёт новые, неожиданные сложности.

Интрига и страсть

Это мастерски закрученный триллер с элементами детектива, который превращается в настоящий танец страсти. Постановка наполнена напряжением и динамикой, которые сбивают с ног и дают зрителю уникальные впечатления.

Режиссер
Эдуард Двинских
В ролях
Николай Дроздовский
Юлия Дегтяренко

Купить билет на спектакль Танго на миллион

Октябрь
26 октября воскресенье
18:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
от 1500 ₽

Фотографии

Танго на миллион Танго на миллион Танго на миллион Танго на миллион Танго на миллион Танго на миллион

