Спектакль Танго на краю

Танго на краю
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+

Неожиданная встреча на побережье: «Там же, тогда же»

У него прекрасная семья, стабильная работа и устоявшийся жизненный ритм. У неё — наладившаяся жизнь, муж, дети и кажущаяся идиллия. Однако однажды их взгляды встретились в ресторане на побережье Атлантики, и все изменилось. Что это: любовь, страсть или временная прихоть?

В центре сюжета — непростые отношения двух героев, столкнувшихся с невозможностью расставания и невозможностью остаться вместе. Как переплетаются их судьбы? Понимают ли они это сами? Драма разворачивается на фоне живой музыки и пения, что делает спектакль особенно захватывающим.

Драматическая импровизация

Спектакль основан на пьесе Б. Слейда «Там же, тогда же». Это история о внутреннем конфликте и поиске своего места в жизни. Зрители станут свидетелями живых эмоций и глубокой драмы, раскрывающей тонкие грани человеческих отношений.

Не упустите шанс увидеть яркую интерпретацию этой пьесы! Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, чем закончится эта запутанная история.

