Танго любви
Киноафиша Танго любви

Спектакль Танго любви

Постановка
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии 0+
Возраст 0+

О спектакле

В театре Музкомедии премьера спектакля «Танго любви» в постановке известного аргентинского хореографа

Раскрасить позднюю петербургскую осень страстным танго? «А это возможно?» – подумаете вы. «Да!» – отвечает Театр музыкальной комедии. С 28 по 30 ноября на основной сцене пройдет спектакль «Танго любви», в постановке знаменитого аргентинского танцора и хореографа Даниэля Лападулы.

Загадочный мир танго

Портовый город, бархатная ночь, шелест прибоя… В страстных объятиях, то сближаясь, то расходясь, стремительно движется пара. Внезапно танцоры замирают, и в воздухе, сгущенном и пряном, вдруг слышится дыхание бандонеона. Он то плачет, то шепчет, рассказывая свои истории о любви мужчины и женщины – истории, которым не суждено было закончиться счастливо...

Возрождение классики

С 2006 года в репертуаре Театра музыкальной комедии можно встретить вокально-танцевальное представление «Мечты о танго». Вдохновленный тангом, Даниэль Лападула покорил сердца российских зрителей, знакомя их с магией аргентинского танца. В новом шоу «Танго любви» он покажет все, что знает о танго – от его зарождения в 1920-х годах до современных интерпретаций, сохранивших дух XXI века.

Музыка как сердцевина танго

Зрителей ожидают знаменитые композиции, такие как «Libertango», «Por una cabeza», «Milonga sentimental» и «Oblivion». Имена композиторов Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы стали паролем для поклонников танго, открывающим двери в мир музыки и танца. Каждое выступление – это отдельная история, которая рассказывает о многообразии эмоций через пластику и музыку.

Команда профессионалов

В спектакле примут участие ведущие солисты Театра музыкальной комедии. Специально для этого шоу состоялся кастинг танцоров, которые будут работать под руководством практикующих исполнителей аргентинского танго.

Постановочная группа

  • Режиссер-постановщик и хореограф – Даниэль Лападула (Аргентина)
  • Музыкальный руководитель – заслуженный артист России Андрей Алексеев
  • Сценограф – Ирина Долгова
  • Художник по свету – Андрей Котов
  • Художники-аниматоры – Анастасия Андреева, Ксения Калинина
  • Ассистенты режиссера-постановщика и хореографа – Оксана Антоненко, Наталья Михайлова
  • Ассистент музыкального руководителя по вокалу – Елена Буланова
  • Репетитор балета – Наталия Григоруца
  • Консультант-лингвист – Дарья Митрофанова
  • Ответственный концертмейстер – Игорь Мажаров
  • Помощники режиссера – Светлана Воронцова, Светлана Захарова

Исполнители

  • Даниэль Лападула (Аргентина)
  • Наталья Михайлова

Не упустите возможность насладиться невероятным шоу «Танго любви», которое станет настоящим подарком для ценителей театра и танца!

Декабрь
Январь
Февраль
Март
26 декабря пятница
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
27 декабря суббота
16:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
20:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
5 января понедельник
13:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
16:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
28 января среда
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
13 февраля пятница
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
14 февраля суббота
13:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
1 марта воскресенье
13:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽
19 марта четверг
19:00
Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии Санкт-Петербург, Итальянская, 13
от 600 ₽

