Раскрасить позднюю петербургскую осень страстным танго? «А это возможно?» – подумаете вы. «Да!» – отвечает Театр музыкальной комедии. С 28 по 30 ноября на основной сцене пройдет спектакль «Танго любви», в постановке знаменитого аргентинского танцора и хореографа Даниэля Лападулы.
Портовый город, бархатная ночь, шелест прибоя… В страстных объятиях, то сближаясь, то расходясь, стремительно движется пара. Внезапно танцоры замирают, и в воздухе, сгущенном и пряном, вдруг слышится дыхание бандонеона. Он то плачет, то шепчет, рассказывая свои истории о любви мужчины и женщины – истории, которым не суждено было закончиться счастливо...
С 2006 года в репертуаре Театра музыкальной комедии можно встретить вокально-танцевальное представление «Мечты о танго». Вдохновленный тангом, Даниэль Лападула покорил сердца российских зрителей, знакомя их с магией аргентинского танца. В новом шоу «Танго любви» он покажет все, что знает о танго – от его зарождения в 1920-х годах до современных интерпретаций, сохранивших дух XXI века.
Зрителей ожидают знаменитые композиции, такие как «Libertango», «Por una cabeza», «Milonga sentimental» и «Oblivion». Имена композиторов Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы стали паролем для поклонников танго, открывающим двери в мир музыки и танца. Каждое выступление – это отдельная история, которая рассказывает о многообразии эмоций через пластику и музыку.
В спектакле примут участие ведущие солисты Театра музыкальной комедии. Специально для этого шоу состоялся кастинг танцоров, которые будут работать под руководством практикующих исполнителей аргентинского танго.
Не упустите возможность насладиться невероятным шоу «Танго любви», которое станет настоящим подарком для ценителей театра и танца!