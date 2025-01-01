В театре Музкомедии премьера спектакля «Танго любви» в постановке известного аргентинского хореографа

Раскрасить позднюю петербургскую осень страстным танго? «А это возможно?» – подумаете вы. «Да!» – отвечает Театр музыкальной комедии. С 28 по 30 ноября на основной сцене пройдет спектакль «Танго любви», в постановке знаменитого аргентинского танцора и хореографа Даниэля Лападулы.

Загадочный мир танго

Портовый город, бархатная ночь, шелест прибоя… В страстных объятиях, то сближаясь, то расходясь, стремительно движется пара. Внезапно танцоры замирают, и в воздухе, сгущенном и пряном, вдруг слышится дыхание бандонеона. Он то плачет, то шепчет, рассказывая свои истории о любви мужчины и женщины – истории, которым не суждено было закончиться счастливо...

Возрождение классики

С 2006 года в репертуаре Театра музыкальной комедии можно встретить вокально-танцевальное представление «Мечты о танго». Вдохновленный тангом, Даниэль Лападула покорил сердца российских зрителей, знакомя их с магией аргентинского танца. В новом шоу «Танго любви» он покажет все, что знает о танго – от его зарождения в 1920-х годах до современных интерпретаций, сохранивших дух XXI века.

Музыка как сердцевина танго

Зрителей ожидают знаменитые композиции, такие как «Libertango», «Por una cabeza», «Milonga sentimental» и «Oblivion». Имена композиторов Карлоса Гарделя и Астора Пьяццоллы стали паролем для поклонников танго, открывающим двери в мир музыки и танца. Каждое выступление – это отдельная история, которая рассказывает о многообразии эмоций через пластику и музыку.

Команда профессионалов

В спектакле примут участие ведущие солисты Театра музыкальной комедии. Специально для этого шоу состоялся кастинг танцоров, которые будут работать под руководством практикующих исполнителей аргентинского танго.

Постановочная группа

Режиссер-постановщик и хореограф – Даниэль Лападула (Аргентина)

Музыкальный руководитель – заслуженный артист России Андрей Алексеев

Сценограф – Ирина Долгова

Художник по свету – Андрей Котов

Художники-аниматоры – Анастасия Андреева, Ксения Калинина

Ассистенты режиссера-постановщика и хореографа – Оксана Антоненко, Наталья Михайлова

Ассистент музыкального руководителя по вокалу – Елена Буланова

Репетитор балета – Наталия Григоруца

Консультант-лингвист – Дарья Митрофанова

Ответственный концертмейстер – Игорь Мажаров

Помощники режиссера – Светлана Воронцова, Светлана Захарова

Исполнители

Даниэль Лападула (Аргентина)

Наталья Михайлова

Не упустите возможность насладиться невероятным шоу «Танго любви», которое станет настоящим подарком для ценителей театра и танца!