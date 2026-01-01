Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Танго итальяно. Мила Сваровская
Билеты от 1500₽
Киноафиша Танго итальяно. Мила Сваровская

Танго итальяно. Мила Сваровская

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Изысканная программа на итальянском языке от изысканной певицы Мила Сваровской, бархатный голос которой вы можете услышать в плейлистах джазовых радиостанций по всему миру. Программа с говорящим названием, которая неизменно собирает вокруг себя поклонников средиземноморской музыки. Золотые хиты итальянской эстрады века прошлого и нынешнего от: Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Рикки э Повери, Эроса Рамазотти, Милвы, Паоло Конте, Андреа Бочелли, Орнеллы Ванони и многих других. Венецианская баркарола и напевы Лигурийского побережья, страстные ритмы Сицилии и Сардинии, романтичные серенады Калабрии и Тосканы любимы зрителями самых разных поколений, поскольку написаны на языке любви и наполнены вкусом к жизни. Произведения, ставшие хрестоматийной эстрадной и джазовой классикой, в новом, порой весьма неожиданном переложении, звучат свежо и современно благодаря слиянию канонов двух родственных жанров, разнообразию грувов и нетривиальному прочтению знаменитых итальянских мелодий.

Купить билет на концерт Танго итальяно. Мила Сваровская

Помощь с билетами
Март
9 марта понедельник
19:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Виктор Зинчук
18+
Классическая музыка Акустика
Виктор Зинчук
10 октября в 20:30 Союз композиторов
от 1500 ₽
Gamma Jazz Джем
12+
Джаз
Gamma Jazz Джем
10 марта в 21:00 Пространство Gamma More
от 500 ₽
Romantic Jazz
6+
Джаз
Romantic Jazz
22 марта в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше