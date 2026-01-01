Танго итальяно. Мила Сваровская

Изысканная программа на итальянском языке от изысканной певицы Мила Сваровской, бархатный голос которой вы можете услышать в плейлистах джазовых радиостанций по всему миру. Программа с говорящим названием, которая неизменно собирает вокруг себя поклонников средиземноморской музыки. Золотые хиты итальянской эстрады века прошлого и нынешнего от: Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Рикки э Повери, Эроса Рамазотти, Милвы, Паоло Конте, Андреа Бочелли, Орнеллы Ванони и многих других. Венецианская баркарола и напевы Лигурийского побережья, страстные ритмы Сицилии и Сардинии, романтичные серенады Калабрии и Тосканы любимы зрителями самых разных поколений, поскольку написаны на языке любви и наполнены вкусом к жизни. Произведения, ставшие хрестоматийной эстрадной и джазовой классикой, в новом, порой весьма неожиданном переложении, звучат свежо и современно благодаря слиянию канонов двух родственных жанров, разнообразию грувов и нетривиальному прочтению знаменитых итальянских мелодий.