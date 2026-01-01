Танго и джаз для виолончели и гитары
Билеты от 500₽
Киноафиша Танго и джаз для виолончели и гитары

Танго и джаз для виолончели и гитары

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Необычное сочетание звуков: виолончель и гитара

Музыка, объединяющая два уникальных инструмента, станет центральной темой концерта «Танго и джаз для виолончели и гитары». В этом редком формате выступят выдающиеся музыканты Москонцерта — Олег Бугаев (виолончель) и Аркадий Резник (гитара).

В рамках программы зрители смогут насладиться мастерством исполнителей, которые продемонстрируют выразительность и гармоничные тембры своего дуэта. Кроме того, в концерте будут представлены современные произведения, которые по-разному интерпретируют традиции танго и джаза в академической музыке.

Программа концерта

  • Р. Гнаттали — Соната Alegretto comodo — Adagio — Con spirito
  • A. Пьяццолла — Милонга ангела — Смерть ангела
  • Р. Беллафронте — Сюита № 1: Preludio, Histerico, Romantico, Tango
  • Дж. Керн — «Твой полуночный взгляд»
  • В. Юманс — «Чай вдвоём»
  • Дж. Ширинг — «Колыбельная страны птиц»
  • A. Мински — Три джазовых дуэта

Продолжительность программы составит 1 час 15 минут без антракта. Обратите внимание, что состав программы может быть изменен.

Апрель
28 апреля вторник
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

