Танго для любимых

«Красота есть гармония, в ней залог успокоения; она воплощает человеку и человечеству идеалы», — писал Ф.М. Достоевский. В преддверии международного Дня красоты мы приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный этому удивительному искусству.
Танго — это не просто танец, это история, рассказанная через движение и музыку. Оно возникло как отражение повседневной жизни, наполняя её легкостью и страстью. Это душевная смесь ярости, боли, веры и надежды, способная затронуть самые глубокие струны человеческой души.
Как говорит народная мудрость, мелодию для танго можно сочинить одним пальцем, но обязательно с душой. Танго — как запах в цветке, как вода в реке, как губы в поцелуе.
9 сентября — международный День красоты. В этот день на нашем концерте прозвучат незабываемые мелодии таких мастеров, как Карлос Гардель, Якоб Гаде, Астор Пьяццолла и Оскар Строк. Вы сможете насладиться красивейшими песнями и музыкой танго, наполненными страстью, любовью, печалью и надеждой.
На сцене для вас выступят:
Гитарист-виртуоз Юрий Нугманов, заслуженный артист России Алекс Новиков (саксофон) и артисты танцевального объединения Москонцерта также добавят ярких красок к этому вечеру.
Аккомпанировать музыкантам будет маэстро Максим Тимофеев (фортепиано), а вести концерт доверено Игорю Афанасьеву.
Не упустите возможность насладиться красотой танго и погрузиться в атмосферу страсти и гармонии! Ждем вас 9 сентября!