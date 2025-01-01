Танго для любимых

Концерт ко Дню красоты: Танго, в котором живет душа

«Красота есть гармония, в ней залог успокоения; она воплощает человеку и человечеству идеалы», — писал Ф.М. Достоевский. В преддверии международного Дня красоты мы приглашаем вас на незабываемый концерт, посвященный этому удивительному искусству.

Что может быть красивее танго?

Танго — это не просто танец, это история, рассказанная через движение и музыку. Оно возникло как отражение повседневной жизни, наполняя её легкостью и страстью. Это душевная смесь ярости, боли, веры и надежды, способная затронуть самые глубокие струны человеческой души.

Как говорит народная мудрость, мелодию для танго можно сочинить одним пальцем, но обязательно с душой. Танго — как запах в цветке, как вода в реке, как губы в поцелуе.

Творцы музыкальных шедевров

9 сентября — международный День красоты. В этот день на нашем концерте прозвучат незабываемые мелодии таких мастеров, как Карлос Гардель, Якоб Гаде, Астор Пьяццолла и Оскар Строк. Вы сможете насладиться красивейшими песнями и музыкой танго, наполненными страстью, любовью, печалью и надеждой.

Исполнители вечера

На сцене для вас выступят:

Елена Лопухина

Оксана Невежина

Ирина Суханова

Сергей Борзов

Валентин Суходолец

Илья Ушуллу

Гитарист-виртуоз Юрий Нугманов, заслуженный артист России Алекс Новиков (саксофон) и артисты танцевального объединения Москонцерта также добавят ярких красок к этому вечеру.

Забудьте о времени

Аккомпанировать музыкантам будет маэстро Максим Тимофеев (фортепиано), а вести концерт доверено Игорю Афанасьеву.

Не упустите возможность насладиться красотой танго и погрузиться в атмосферу страсти и гармонии! Ждем вас 9 сентября!