Tango. Amore

Приготовьтесь к уникальному синтезу музыки, танца и видеоарта! На сцене развернется страстное действие, полное чувств, откровений и, конечно, танго. Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей театрального искусства.
Вы станете свидетелями волшебства импровизации. Страстные танго обретут новое прочтение благодаря виртуозной игре квартета музыкантов и неожиданным танцевальным номерам. Уникальный видеоарт будет рождаться в режиме реального времени, добавляя неповторимый визуальный аспект к происходящему.
Эта постановка предложит искрящийся напиток музыкально-визуальных удовольствий, истинное освобождение чувств и взрыв эмоций. Прикосновение и нежность, притяжение и свобода, красное и черное — все эти контрасты будут объединены в одном экспрессивном действе.
На сцену выйдут именитые санкт-петербургские музыканты:
Также вас порадует изящная и страстная танцевальная пара: Евгения Рудашевская и Сергей Сиротюк (¡ESSA! Tango-group).
Режиссер и видеохудожник проекта — молодая и талантливая Регина Мацкевич, выпускница Театральной Академии, за плечами которой уже ряд успешных новаторских постановок.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего перформанса, который перенесет вас в мир танго, полной страсти и эмоций!