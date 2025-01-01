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Tango. Amore
Киноафиша Tango. Amore

Tango. Amore

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О концерте/спектакле

Музыкально-визуальный перформанс «Tango. Amore. Астор Пьяццолла. Карлос Гардель» в Санкт-Петербурге

Приготовьтесь к уникальному синтезу музыки, танца и видеоарта! На сцене развернется страстное действие, полное чувств, откровений и, конечно, танго. Этот вечер станет настоящим праздником для ценителей театрального искусства.

Танго в новом свете

Вы станете свидетелями волшебства импровизации. Страстные танго обретут новое прочтение благодаря виртуозной игре квартета музыкантов и неожиданным танцевальным номерам. Уникальный видеоарт будет рождаться в режиме реального времени, добавляя неповторимый визуальный аспект к происходящему.

Что вас ждет

Эта постановка предложит искрящийся напиток музыкально-визуальных удовольствий, истинное освобождение чувств и взрыв эмоций. Прикосновение и нежность, притяжение и свобода, красное и черное — все эти контрасты будут объединены в одном экспрессивном действе.

Знакомьтесь с участниками

На сцену выйдут именитые санкт-петербургские музыканты:

  • Станислав Чигадаев — фортепиано, аранжировки
  • София Бридж — скрипка
  • Александр Саценко — аккордеон
  • Илья Финкельштейн — контрабас

Также вас порадует изящная и страстная танцевальная пара: Евгения Рудашевская и Сергей Сиротюк (¡ESSA! Tango-group).

Создатели спектакля

Режиссер и видеохудожник проекта — молодая и талантливая Регина Мацкевич, выпускница Театральной Академии, за плечами которой уже ряд успешных новаторских постановок.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего перформанса, который перенесет вас в мир танго, полной страсти и эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Дворец Белосельских-Белозерских Санкт-Петербург, Невский просп., 41
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Tango. Amore Tango. Amore Tango. Amore Tango. Amore Tango. Amore

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