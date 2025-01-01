Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тангейзер
Киноафиша Тангейзер

Спектакль Тангейзер

12+
Режиссер Вячеслав Стародубцев
Продолжительность 4 часа, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новая постановка оперы «Тангейзер» в Мариинском театре

Мариинский театр рад анонсировать новую постановку оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера. Эта работа стала девятой в вагнеровском проекте театра и уже успела завоевать сердца зрителей. Премьера состоялась два года назад в Концертном зале, а теперь опера будет представлена на сцене Мариинского-2.

Новая интерпретация классики

Хотя команда постановщиков осталась прежней — режиссером выступает Вячеслав Стародубцев, а художником является Петр Окунев, зрителей ждет совершенно новый спектакль. Обновлены декорации, костюмы и акценты в интерпретации, что сделает каждое представление уникальным.

Музыкальные особенности

В Мариинском театре будет исполняться дрезденская редакция партитуры оперы, что важно отметить. Это означает, что одна из самых впечатляющих частей — увертюра к «Тангейзеру» — будет звучать целиком. Музыку исполнит один из лучших вагнеровских оркестров мира, что гарантирует незабываемые эмоции.

Сюжет и персонажи

Главный герой оперы, раздираемый противоречиями рыцарь-поэт Тангейзер, оказывается в любовно-философском треугольнике с языческой богиней Венерой и христианской праведницей Елизаветой. Конфликт земного и небесного, добра и зла, к которому обращается Вагнер, развивается через три акта оперы.

Актуальность сюжета

Судя по всему, универсальный язык мифа, которым владеет Вагнер, позволяет зрителям легко переносить эти переживания в современные реалии. Опера наполнена мощными хорами и чувственными хроматиками, что гарантирует зрелищность и эмоциональную насыщенность.

Не упустите возможность увидеть новую интерпретацию «Тангейзера» на сцене Мариинского театра и погрузиться в мир музыкальных чудес и глубоких человеческих переживаний.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
19:00 от 1650 ₽

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
7 сентября в 20:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
Контракт
18+
Драма
Контракт
14 сентября в 20:00 Театр юных зрителей им. Брянцева
от 1000 ₽
Ромео и Джульетта
16+
Премьера Драма
Ромео и Джульетта
25 октября в 18:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше