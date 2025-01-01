Новое прочтение «Тангейзера» в Мариинском театре

Девятая опера в вагнеровском проекте Мариинского театра, «Тангейзер», вновь представит зрителям свою магию. Премьера обновленной версии состоялась в Концертном зале театра в 2019 году, и теперь команда под руководством режиссера Вячеслава Стародубцева создает новую интерпретацию этой классической оперы.

История создания «Тангейзера»

Опера «Тангейзер» была написана Рихардом Вагнером в 1845 году и с тех пор претерпела множество изменений. Вдохновение для создания пришло к композитору, когда он с женой Минной возвращался из Парижа в Дрезден, проезжая мимо знаменитого замка Вартбург. Именно здесь, по народным легендам, рыцари-поэты состязались в искусстве пения.

Первоначально опера планировалась под названием «Венерина гора», и это изменение — лишь одно из многих, внесенных Вагнером. «Тангейзер» стал пятой из тринадцати его опер и на протяжении десятилетий эволюционировал, не найдя окончательной версии. Существуют несколько редакций: первоначальная (1845), дрезденская (1847), парижская (1861), мюнхенская (1867) и венская (1875). Композитор даже в пожилом возрасте говорил о том, что «еще должен миру “Тангейзера”».

Тема и смысл

«Тангейзер» исследует вечные темы, знакомые европейской культуре: конфликт между плотью и духом, страстью и аскетизмом. Главный герой, рыцарь Тангейзер, стоит на распутье, что символизирует его внутреннюю борьбу. Вагнер с помощью сценографии передает эту раздвоенность: справа — гора Вартбург, слева — подземный грот Венеры.

Сцена, описывающая состязание певцов, показывает, как Тангейзер поет о любви и наслаждении, в то время как его соперник, благочестивый Вольфрам, обращается к вечерней звезде, символизирующей высокую любовь. Вагнер мастерски соединяет музыкальные и драматургические элементы, создавая диалог между небом и землей, который ощущается как в хоровых партиях, так и в хроматических мелодиях.

Дрезденская редакция на сцене Мариинского театра

В новой постановке «Тангейзера» в Мариинском театре будет использована дрезденская редакция оперы. Это позволит зрителям вновь погрузиться в уникальную атмосферу, созданную Вагнером, и оценить его гениальное музыкальное наследие.