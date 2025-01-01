«Тангейзер» vs «Ночь на Лысой горе»

Входит в Абонемент 35 Фортепианная галерея Владислава Чепиноги Камерные программы Программа Шуберт. Фантазия фа минор Мендельсон. Andante и вариации для фортепиано в четыре руки, ор. 83а Вагнер — Бюлов. Увертюра к опере «Тангейзер» Мусоргский. Соната для фортепиано в четыре руки до мажор Мусоргский. «Ночь на Лысой горе» Пианисты Владислав Чепинога и Елена Эндеберя — более 20 лет гармоничного сотворчества! Сыгранность двух ярких музыкантов явит себя в романтичной минорной Фантазии Шуберта, виртуозных вариациях Мендельсона и колдовской «Ночи на Лысой горе» Мусоргского. Увидеть, как рождается магия игры на рояле в четыре руки, — незабываемое впечатление. Участники Фортепианный дуэт: Елена Эндеберя и Владислав Чепинога