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«Тангейзер» vs «Ночь на Лысой горе»
Киноафиша «Тангейзер» vs «Ночь на Лысой горе»

«Тангейзер» vs «Ночь на Лысой горе»

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 35 Фортепианная галерея Владислава Чепиноги Камерные программы Программа Шуберт. Фантазия фа минор Мендельсон. Andante и вариации для фортепиано в четыре руки, ор. 83а Вагнер — Бюлов. Увертюра к опере «Тангейзер» Мусоргский. Соната для фортепиано в четыре руки до мажор Мусоргский. «Ночь на Лысой горе» Пианисты Владислав Чепинога и Елена Эндеберя — более 20 лет гармоничного сотворчества! Сыгранность двух ярких музыкантов явит себя в романтичной минорной Фантазии Шуберта, виртуозных вариациях Мендельсона и колдовской «Ночи на Лысой горе» Мусоргского. Увидеть, как рождается магия игры на рояле в четыре руки, — незабываемое впечатление. Участники Фортепианный дуэт: Елена Эндеберя и Владислав Чепинога

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 28 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Аффинаж
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Аффинаж
3 сентября в 19:00 Свобода
от 1800 ₽
Танцплощадка: дискотека 80х-90х
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Поп
Танцплощадка: дискотека 80х-90х
26 июля в 23:00 Свобода
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Mona
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Mona
12 ноября в 20:00 Свобода
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