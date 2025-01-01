Меню
Танец под звуки барабанов. Лекция историка Ангелины Дроновой
Танец под звуки барабанов. Лекция историка Ангелины Дроновой

Танго: История страсти и свободы 

«Без улиц и вечеров Буэнос-Айреса нельзя написать танго...» – эти слова прекрасно отражают суть одного из самых страстных танцев мира. Танго – это не просто танец, это целая культура, символ свободы и эмоционального выражения.

Вдохновение и корни танго

Танго стало мировым феноменом в начале XX века, завоевав сердца людей по всему миру. Его истоки можно найти в кубинской хабанере, милонге, пайяде, вальсе и польке. Этот жгучий танец танцевали в салонах, кафе и театрах, а сам термин «танго» стал обозначать не только танец, но и ярко-оранжевый цвет, и даже было написано множество стихов, посвящённых ему.

Лекция о танго

На предстоящей лекции мы обсудим историю танго и познакомимся с великими мастерами, такими как Карлос Гардель и Астор Пьяццола. Кроме того, вы узнаете, как родилась знаковая композиция «Кумпарсита» и чем танго из Гамбурга отличается от аргентинского варианта.

Танго в русской культуре

Не обойдем стороной и влияние танго на русскую культуру. Мы заглянем в модное варьете «Максим» и восхитимся танцем звезды русского танго Эльзы Крюгер. Это будет не просто лекция, а настоящее путешествие в мир танца и музыки!

О лекторе

Лекцию проведет Ангелина Дронова – историк, выпускница и соискатель кафедры истории России XIX века – начала XX века Исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Она является автором множества статей по истории театра и танца.

Не упустите возможность узнать больше о танго и его волшебном влиянии на культуру разных стран!

30 сентября
Лофт-пространство «Своё поле» Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3, арт-кластер «Красный Октябрь»
19:00 от 3500 ₽

