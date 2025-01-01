Танец, марш и медные трубы

В одном музыкальном королевстве, где живут два короля — До и Ре, царит атмосфера веселья и радости. Эти два правителя, смелые и жизнелюбивые, никогда не скучают и часто устраивают яркие и шумные праздники, которые собирают всех жителей королевства.
В этот раз, однако, судьба подготавливала особый сюрприз. Бал при дворе короля До совпал с парадом при дворе короля Ре. Все ли успеют насладиться волшебными звуками придворных танцев и блестящими мелодиями трубы? Как объединятся два королевства в этот незабываемый вечер?
Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения! Спектакль пройдет в уютном театре, где каждый зритель сможет насладиться атмосферой праздника и погрузиться в волшебный мир королевства. Билеты уже в продаже!