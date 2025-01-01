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Киноафиша Танец, марш и медные трубы

Танец, марш и медные трубы

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальное королевство: Спектакль «Короли До и Ре»

В одном музыкальном королевстве, где живут два короля — До и Ре, царит атмосфера веселья и радости. Эти два правителя, смелые и жизнелюбивые, никогда не скучают и часто устраивают яркие и шумные праздники, которые собирают всех жителей королевства.

Сюжет спектакля

В этот раз, однако, судьба подготавливала особый сюрприз. Бал при дворе короля До совпал с парадом при дворе короля Ре. Все ли успеют насладиться волшебными звуками придворных танцев и блестящими мелодиями трубы? Как объединятся два королевства в этот незабываемый вечер?

Интересные факты

  • Спектакль «Короли До и Ре» — это уникальное сочетание музыки и театра, которое подарит зрителям яркие эмоции и незабываемые впечатления.
  • Каждый из королей олицетворяет разные музыкальные стили: До — классическую музыку, а Ре — современные ритмы.
  • В спектакле участвуют не только профессиональные актеры, но и музыканты, создающие живую атмосферу во время представления.

Приглашаем вас на спектакль!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального приключения! Спектакль пройдет в уютном театре, где каждый зритель сможет насладиться атмосферой праздника и погрузиться в волшебный мир королевства. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 ноября
Открытое пространство Санкт-Петербург, Моховая, 42, вход со двора
19:00 от 800 ₽

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