Любите кино? Вспомните, как часто в старых фильмах герои вдруг начинают танцевать. Это так и хочется повторить! У вас есть возможность освоить те же движения на мастер-классе «Танцы старого кинематографа».
На экране к вам вернутся такие танцы, как коробочка, тустеп, краковяк и полька-бабочка. Эти ритмы перенесут вас в старый город, где кавалеры и барышни знакомились и находили себе сердечного друга.
Приходите и учитесь танцевать под живой аккомпанемент баяна. Это отличная возможность не только освоить новые танцы, но и провести время в кругу семьи, друзей или коллег, делясь праздничным настроением.
Мастер-класс проводит Анна Полякова, кандидат культурологии и заведующая кафедрой хореографического искусства факультета современного танца Гуманитарного университета. Под её чутким руководством вы сможете освоить простые, но выразительные движения.
Занятия подходят для любого возраста и не требуют специальной подготовки. Не упустите шанс окунуться в волшебный мир танца и кино!