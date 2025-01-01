Мастер-класс по ретро танцам в Ельцин Центре

Любите кино? Вспомните, как часто в старых фильмах герои вдруг начинают танцевать. Это так и хочется повторить! У вас есть возможность освоить те же движения на мастер-классе «Танцы старого кинематографа».

Возвращение в атмосферу начала XX века

На экране к вам вернутся такие танцы, как коробочка, тустеп, краковяк и полька-бабочка. Эти ритмы перенесут вас в старый город, где кавалеры и барышни знакомились и находили себе сердечного друга.

Уникальная возможность танцевать под живую музыку

Приходите и учитесь танцевать под живой аккомпанемент баяна. Это отличная возможность не только освоить новые танцы, но и провести время в кругу семьи, друзей или коллег, делясь праздничным настроением.

Профессиональный подход

Мастер-класс проводит Анна Полякова, кандидат культурологии и заведующая кафедрой хореографического искусства факультета современного танца Гуманитарного университета. Под её чутким руководством вы сможете освоить простые, но выразительные движения.

Для всех желающих

Занятия подходят для любого возраста и не требуют специальной подготовки. Не упустите шанс окунуться в волшебный мир танца и кино!