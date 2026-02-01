Танцы с Маэстро. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла

Чувашская государственная академическая симфоническая капелла приглашает ценителей высокого искусства на праздник музыки — концертную программу «Танцы с Маэстро».
Зрителей ожидает настоящая феерия танца, воплощенная в звучании великолепной симфонической музыки. Программа концерта основана на популярных вальсовых и танцевальных мелодиях, которые проведут через музыкальные культуры разных стран: от возвышенной русской классики до страстных ритмов Европы и проникновенных лирических образов чувашской музыки.
Энергию и высочайший уровень исполнения зрителям подарят признанные мастера дирижерского искусства:
Приглашаем всех ценителей прекрасного на концерт «Танцы с Маэстро».