Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Танцы с Маэстро. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла
Киноафиша Танцы с Маэстро. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла

Танцы с Маэстро. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Танцы с Маэстро: незабываемый концерт с Чувашской капеллой

Чувашская государственная академическая симфоническая капелла приглашает ценителей высокого искусства на праздник музыки — концертную программу «Танцы с Маэстро».

Зрителей ожидает настоящая феерия танца, воплощенная в звучании великолепной симфонической музыки. Программа концерта основана на популярных вальсовых и танцевальных мелодиях, которые проведут через музыкальные культуры разных стран: от возвышенной русской классики до страстных ритмов Европы и проникновенных лирических образов чувашской музыки.

Дирижеры вечера

Энергию и высочайший уровень исполнения зрителям подарят признанные мастера дирижерского искусства:

  • Морис Яклашкин — художественный руководитель капеллы, народный артист РФ. Его безупречный вкус и дирижерский талант гарантируют незабываемые музыкальные впечатления для слушателей.
  • Наталья Яклашкина — главный дирижёр, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики. Ее неиссякаемая энергия и высокий профессионализм зададут динамичный ритм всему вечеру.

Приглашаем всех ценителей прекрасного на концерт «Танцы с Маэстро».

 

 

Купить билет на концерт Танцы с Маэстро. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
11 апреля суббота
17:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 300 ₽

В ближайшие дни

Tardigrade Inferno
16+
Поп
Tardigrade Inferno
29 марта в 20:00 Reborn
от 2000 ₽
Три Вторых. Тур 10 лет
18+
Рок
Три Вторых. Тур 10 лет
25 марта в 19:00 Reborn
от 1200 ₽
Пушкин и музыка
6+
Классическая музыка
Пушкин и музыка
21 марта в 11:00 Филармония им. Тукая
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше