Танцы с Маэстро. Чувашская государственная академическая симфоническая капелла

Танцы с Маэстро: незабываемый концерт с Чувашской капеллой

Чувашская государственная академическая симфоническая капелла приглашает ценителей высокого искусства на праздник музыки — концертную программу «Танцы с Маэстро».

Зрителей ожидает настоящая феерия танца, воплощенная в звучании великолепной симфонической музыки. Программа концерта основана на популярных вальсовых и танцевальных мелодиях, которые проведут через музыкальные культуры разных стран: от возвышенной русской классики до страстных ритмов Европы и проникновенных лирических образов чувашской музыки.

Дирижеры вечера

Энергию и высочайший уровень исполнения зрителям подарят признанные мастера дирижерского искусства:

Морис Яклашкин — художественный руководитель капеллы, народный артист РФ. Его безупречный вкус и дирижерский талант гарантируют незабываемые музыкальные впечатления для слушателей.

Наталья Яклашкина — главный дирижёр, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики. Ее неиссякаемая энергия и высокий профессионализм зададут динамичный ритм всему вечеру.

Приглашаем всех ценителей прекрасного на концерт «Танцы с Маэстро».