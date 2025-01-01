Концерт «Танцы народов мира» в усадьбе Державина

Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Попова приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в великолепном зале музея-усадьбы Г.Р. Державина.

Музыкальная визитная карточка разных стран

В программе «Танцы народов мира» вы сможете насладиться яркими музыкальными произведениями, которые являются настоящими символами национальных культур. Каждый танец — это не просто музыка, а целая история, отражающая уникальные традиции своего народа.

Звучат удивительные композиции

Оркестр исполнит:

«Норвежские танцы» Эдварда Грига — строгие и меланхоличные мотивы северного народа.

Страстное аргентинское танго Якоба Гаде и Астора Пьяццоллы — настоящая эмоциональная буря на сцене.

Кипучая молдавская хора Григораша Динику — энергичный и зажигательный ритм, который невозможно не почувствовать.

Огненная «Лезгинка» Арама Хачатуряна — воскрешение грузинского и дагестанского духа.

Солнечная итальянская тарантелла Луи Дезорма — легкость и радость неаполитанских улиц.

Волшебные «Кельтские танцы» Константина Шаханова — погружение в мистическую атмосферу Ирландии.

Удалая русская плясовая Александра Цыганкова — искренняя и задорная народная музыка.

Дирижер и продолжительность концерта

Дирижирует концертный вечер Александр Чернобаев. Продолжительность программы составляет 1 час 10 минут. Возрастное ограничение: 6+.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального калейдоскопа! Приходите, чтобы насладиться лучшими танцами народов мира в исполнении талантливых музыкантов.