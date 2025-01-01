Меню
Танцы народов мира
6+
О концерте/спектакле

Концерт «Танцы народов мира» в усадьбе Державина

Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Попова приглашает вас на уникальный концерт, который пройдет в великолепном зале музея-усадьбы Г.Р. Державина.

Музыкальная визитная карточка разных стран

В программе «Танцы народов мира» вы сможете насладиться яркими музыкальными произведениями, которые являются настоящими символами национальных культур. Каждый танец — это не просто музыка, а целая история, отражающая уникальные традиции своего народа.

Звучат удивительные композиции

Оркестр исполнит:

  • «Норвежские танцы» Эдварда Грига — строгие и меланхоличные мотивы северного народа.
  • Страстное аргентинское танго Якоба Гаде и Астора Пьяццоллы — настоящая эмоциональная буря на сцене.
  • Кипучая молдавская хора Григораша Динику — энергичный и зажигательный ритм, который невозможно не почувствовать.
  • Огненная «Лезгинка» Арама Хачатуряна — воскрешение грузинского и дагестанского духа.
  • Солнечная итальянская тарантелла Луи Дезорма — легкость и радость неаполитанских улиц.
  • Волшебные «Кельтские танцы» Константина Шаханова — погружение в мистическую атмосферу Ирландии.
  • Удалая русская плясовая Александра Цыганкова — искренняя и задорная народная музыка.

Дирижер и продолжительность концерта

Дирижирует концертный вечер Александр Чернобаев. Продолжительность программы составляет 1 час 10 минут. Возрастное ограничение: 6+.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального калейдоскопа! Приходите, чтобы насладиться лучшими танцами народов мира в исполнении талантливых музыкантов.

Купить билет на концерт Танцы народов мира

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
16 октября четверг
19:00
Музей-усадьба Державина Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 118
от 500 ₽

