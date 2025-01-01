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Танцы Минус
Киноафиша Танцы Минус

Танцы Минус

Атмосферный рок от героев нулевых 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Танцы Минус» в Новосибирске

«Танцы Минус» — культовая группа Санкт-Петербурга, возглавляемая Вячеславом Петкуном, снова порадует своих поклонников на сцене. Этот музыкальный коллектив уже более двадцати лет радует слушателей, создавая атмосферу искренности и мелодичности.

Легендарные хиты

На концерте прозвучат такие знаковые композиции, как «Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду», «10 капель» и другие хиты, которые стали неотъемлемой частью музыкальной культуры России. Песни «Танцы Минус» известны своими глубокими текстами и мелодиями, которые вдохновляют и находят отклик у слушателей всех возрастов.

Влияние на культуру

Музыка группы не только завоевала радиоэфиры, но и стала частью культовых кинофильмов, включая знаменитую ленту Алексея Балабанова «Брат 2». Эти композиции стали настоящим саундтреком для целого поколения.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу любимых мелодий и пережить эмоции, которые дарит живое выступление группы «Танцы Минус».

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 3 октября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Танцы Минус

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