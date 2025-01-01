Концерт группы «Танцы Минус» в Новосибирске

«Танцы Минус» — культовая группа Санкт-Петербурга, возглавляемая Вячеславом Петкуном, снова порадует своих поклонников на сцене. Этот музыкальный коллектив уже более двадцати лет радует слушателей, создавая атмосферу искренности и мелодичности.

Легендарные хиты

На концерте прозвучат такие знаковые композиции, как «Половинка», «Город», «Цветут цветы», «Иду», «10 капель» и другие хиты, которые стали неотъемлемой частью музыкальной культуры России. Песни «Танцы Минус» известны своими глубокими текстами и мелодиями, которые вдохновляют и находят отклик у слушателей всех возрастов.

Влияние на культуру

Музыка группы не только завоевала радиоэфиры, но и стала частью культовых кинофильмов, включая знаменитую ленту Алексея Балабанова «Брат 2». Эти композиции стали настоящим саундтреком для целого поколения.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу любимых мелодий и пережить эмоции, которые дарит живое выступление группы «Танцы Минус».