Концерт группы «Танцы Минус» в Питере

5 октября 2024 года в клубе «Космонавт» состоится большой осенний концерт группы «Танцы Минус».

О группе «Танцы Минус»

Группа «Танцы Минус» известна своим уникальным стилем и харизмой, которые сделали их популярными у нескольких поколений слушателей. Основанная в 1995 году поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, группа за два десятилетия стала одним из самых ярких и нестандартных явлений на отечественной сцене. За этот период «Танцы Минус» выпустили 11 альбомов и создали несколько десятков радиохитов, песни которых звучат в саундтреках к культовым фильмам.

Концертная программа

В октябре зрителей ждёт программа, включающая как новые треки из последних альбомов «С5етель» и «Круги», так и полюбившиеся хиты. В программе — такие знаменитые песни, как «Половинка», «Город» и «Цветут цветы».

Концерт «Танцы Минус» — это всегда качественный звук, глубокие тексты и невероятные эмоции. Вас ожидает яркое шоу с потрясающей энергетикой и неповторимым голосом Вячеслава Петкуна.

Не упустите шанс насладиться вечерним выступлением одной из самых известных групп России. Встречаемся 5 октября в клубе «Космонавт»!