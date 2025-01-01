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Танцы минус
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Танцы минус

Атмосферный рок от героев нулевых 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Танцы Минус» в Питере

5 октября 2024 года в клубе «Космонавт» состоится большой осенний концерт группы «Танцы Минус».

О группе «Танцы Минус»

Группа «Танцы Минус» известна своим уникальным стилем и харизмой, которые сделали их популярными у нескольких поколений слушателей. Основанная в 1995 году поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, группа за два десятилетия стала одним из самых ярких и нестандартных явлений на отечественной сцене. За этот период «Танцы Минус» выпустили 11 альбомов и создали несколько десятков радиохитов, песни которых звучат в саундтреках к культовым фильмам.

Концертная программа

В октябре зрителей ждёт программа, включающая как новые треки из последних альбомов «С5етель» и «Круги», так и полюбившиеся хиты. В программе — такие знаменитые песни, как «Половинка», «Город» и «Цветут цветы».

Концерт «Танцы Минус» — это всегда качественный звук, глубокие тексты и невероятные эмоции. Вас ожидает яркое шоу с потрясающей энергетикой и неповторимым голосом Вячеслава Петкуна.

Не упустите шанс насладиться вечерним выступлением одной из самых известных групп России. Встречаемся 5 октября в клубе «Космонавт»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 октября
Клуб «А2» Санкт-Петербург, просп. Медиков, 3
19:00 от 3000 ₽

Фотографии

Танцы минус

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