Яркое шоу от группы «Танцы Минус» в Екатеринбурге

Группа «Танцы Минус» не нуждается в представлении. Основанная в 1995 году талантливым поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, она за годы своего существования завоевала любовь поклонников благодаря уникальному творчеству.

«Танцы Минус» знают за их незабвенные хиты, которые остаются в памяти нескольких поколений. За 30 лет существования группа выпустила 11 альбомов и создала множество популярных радиохитов, среди которых есть и песни из культовых фильмов, таких как «Брат 2» Алексея Балабанова.

Что ждать от концерта

В праздничной программе зрителей ждут как новые хиты, такие как «С5етель» и «Круги», так и уже полюбившиеся песни, например, «Половинка», «Город» и «Цветут цветы». Неповторимый голос Вячеслава Петкуна в сочетании с потрясающей энергетикой группы создаст уникальную атмосферу.

Не упустите шанс

На концерте вы сможете не только насладиться живым звучанием, но и увидеть впечатляющее шоу. «Танцы Минус» уже давно стали культовым именем на отечественной сцене, и этот вечер обещает стать незабываемым.