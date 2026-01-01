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Танцы минус
Киноафиша Танцы минус

Танцы минус

12+
Возраст 12+

О концерте

Яркое шоу от группы «Танцы Минус» в Екатеринбурге

Группа «Танцы Минус» не нуждается в представлении. Основанная в 1995 году талантливым поэтом и композитором Вячеславом Петкуном, она за годы своего существования завоевала любовь поклонников благодаря уникальному творчеству.

«Танцы Минус» знают за их незабвенные хиты, которые остаются в памяти нескольких поколений. За 30 лет существования группа выпустила 11 альбомов и создала множество популярных радиохитов, среди которых есть и песни из культовых фильмов, таких как «Брат 2» Алексея Балабанова.

Что ждать от концерта

В праздничной программе зрителей ждут как новые хиты, такие как «С5етель» и «Круги», так и уже полюбившиеся песни, например, «Половинка», «Город» и «Цветут цветы». Неповторимый голос Вячеслава Петкуна в сочетании с потрясающей энергетикой группы создаст уникальную атмосферу.

Не упустите шанс

На концерте вы сможете не только насладиться живым звучанием, но и увидеть впечатляющее шоу. «Танцы Минус» уже давно стали культовым именем на отечественной сцене, и этот вечер обещает стать незабываемым.

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В других городах
Сентябрь
28 сентября понедельник
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

Фотографии

Танцы минус

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