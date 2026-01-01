Оповещения от Киноафиши
16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы «Танцы Минус»: живое звучание и знаковые хиты

Группа «Танцы Минус» — это не просто музыкальный коллектив, а настоящая легенда отечественной сцены. Основанная в 1995 году Вячеславом Петкуном, она по праву завоевала сердца миллионов поклонников. Петкун, поэт и композитор, остается яркой фигурой, чье творчество вдохновляет поколения.

На протяжении 20 лет группа успела создать несколько десятков хитов, выпустив 11 альбомов. Их песни звучат в культовых фильмах, среди которых выделяется «Брат 2» Алексея Балабанова — манифест целого поколения.

Что услышат зрители на концерте?

В праздничную программу включены не только новые композиции из последних релизов «Светель» и «Круги», но и знакомые хиты, без которых не обходится ни одно выступление группы. Вы сможете насладиться такими популярными песнями, как «Половинка», «Город» и «Цветут цветы».

Живое исполнение, неповторимый голос Вячеслава Петкуна и поющая от души публика — все это создаст уникальную атмосферу, которую невозможно забыть. Не упустите шанс стать частью этого яркого шоу от группы, которая за годы своего существования превратилась в культовую.

В других городах
Март
6 марта пятница
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
21 марта суббота
19:00
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26

