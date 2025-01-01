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Танцы минус
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Танцы минус

Атмосферный рок от героев нулевых 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт группы Танцы Минус в Уфе

4 октября в Тинькофф Холл состоится большой концерт легендарной группы Танцы Минус, которая более 20 лет радует своих поклонников неповторимыми мелодиями и текстами. Художественный руководитель группы Вячеслав Петкун вновь соберет своих фанатов для незабываемого музыкального вечера.

История группы

Группа Танцы Минус за время своего существования выпустила 11 альбомов и создала множество радиохитов. Их песни стали неотъемлемой частью отечественной музыки и звучат в саундтреках к культовым фильмам, в том числе и в манифесте поколения – фильме «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова.

Что услышат зрители

На сольном концерте зрители смогут насладиться всеми полюбившимися хитами, такими как «Половинка», «Город» и «Цветут цветы». Также в программе будут представлены новые песни из последних релизов группы – «Светель» и «Круги».

Не пропустите!

Встречаемся в Тинькофф Холл 4 октября. Ждем всех поклонников живой музыки и настоящего искусства!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 4 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
19:00 от 2300 ₽

Фотографии

Танцы минус

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