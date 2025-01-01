Концерт группы Танцы Минус в Уфе

4 октября в Тинькофф Холл состоится большой концерт легендарной группы Танцы Минус, которая более 20 лет радует своих поклонников неповторимыми мелодиями и текстами. Художественный руководитель группы Вячеслав Петкун вновь соберет своих фанатов для незабываемого музыкального вечера.

История группы

Группа Танцы Минус за время своего существования выпустила 11 альбомов и создала множество радиохитов. Их песни стали неотъемлемой частью отечественной музыки и звучат в саундтреках к культовым фильмам, в том числе и в манифесте поколения – фильме «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова.

Что услышат зрители

На сольном концерте зрители смогут насладиться всеми полюбившимися хитами, такими как «Половинка», «Город» и «Цветут цветы». Также в программе будут представлены новые песни из последних релизов группы – «Светель» и «Круги».

Не пропустите!

Встречаемся в Тинькофф Холл 4 октября. Ждем всех поклонников живой музыки и настоящего искусства!