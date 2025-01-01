Концерт легендарной группы «Танцы Минус» в Самаре

Приглашаем вас на большой концерт одной из самых известных российских групп — «Танцы Минус», под художественным руководством Вячеслава Петкуна. За 20 лет своего существования группа успела завоевать любовь миллионов слушателей, создав множество радиохитов и выпустив 11 альбомов.

Знакомые мелодии и новые работы

«Танцы Минус» известны не только своими песнями, но и тем, что их творчество стало частью саундтреков к культовым фильмам. Одним из таких фильмов стал манифест поколения — «Брат 2» Алексея Балабанова. На концерте вы сможете услышать всеми полюбившиеся хиты, такие как «Половинка», «Город» и «Цветут цветы», а также композиции из последних релизов группы «Светель» и «Круги».

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность насладиться живым исполнением ваших любимых песен и провести вечер в компании друзей. Встречаемся в вашем городе! Ждем всех!