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Танцы Минус
Киноафиша Танцы Минус

Танцы Минус

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт легендарной группы «Танцы Минус» в Самаре

Приглашаем вас на большой концерт одной из самых известных российских групп — «Танцы Минус», под художественным руководством Вячеслава Петкуна. За 20 лет своего существования группа успела завоевать любовь миллионов слушателей, создав множество радиохитов и выпустив 11 альбомов.

Знакомые мелодии и новые работы

«Танцы Минус» известны не только своими песнями, но и тем, что их творчество стало частью саундтреков к культовым фильмам. Одним из таких фильмов стал манифест поколения — «Брат 2» Алексея Балабанова. На концерте вы сможете услышать всеми полюбившиеся хиты, такие как «Половинка», «Город» и «Цветут цветы», а также композиции из последних релизов группы «Светель» и «Круги».

Не пропустите!

Этот концерт — отличная возможность насладиться живым исполнением ваших любимых песен и провести вечер в компании друзей. Встречаемся в вашем городе! Ждем всех!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 25 октября
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Танцы Минус

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