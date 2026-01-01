Танцы Минус на Roof Place

Летний концерт группы «Танцы Минус» на крыше ROOF PLACE

9 июня клуб «Космонавт» приглашает на большой опен-эйр концерт группы «Танцы Минус». Это событие пройдет на крыше ROOF PLACE с потрясающим видом на Финский залив. Концерты на открытых площадках стали традицией клуба летом, и это мероприятие обязательно станет ярким моментом нового сезона.

История группы

«Танцы Минус» были основаны в 1995 году под руководством фронтмена Вячеслава Петкуна. Он остается одной из самых уникальных и харизматичных фигур на отечественной сцене. За 20 лет существования группа создала множество радиохитов и выпустила 11 альбомов, среди которых песни, звучащие в саундтреках к культовым фильмам.

Что услышите на концерте

В летнюю программу войдут композиции из последних релизов группы «С5етель» и «Круги», а также давно полюбившиеся хиты. Зрителей ждут такие знаковые песни, как «Половинка», «Город» и «Цветут цветы». Неповторимый голос Вячеслава Петкуна и дружная атмосфера на крыше создадут незабываемые воспоминания.

Не упустите возможность насладиться музыкой под закатным небом! Начало концерта в 20:00. Возрастное ограничение — 12+.