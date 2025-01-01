Спектакль Танцы и психология! Fraules Dance Centre и Константин Глазов

Когда-нибудь задумывались, как танец может влиять на наше психическое состояние? Ритм и движущая энергия способны освободить нас от стресса и тревоги. Приглашаем вас на уникальное событие, где вы сможете погрузиться в захватывающий мир танца и его воздействия на психику!
Танец – это не только искусство, но и мощный инструмент для улучшения психоэмоционального состояния. Исследования показывают, что танец способствует снижению уровня стресса, улучшает настроение и даже может помочь в преодолении депрессии. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше!
