Танцы дьявола
Киноафиша Танцы дьявола

Спектакль Танцы дьявола

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Визуально-пластический перформанс на музыку Симеона Тен Хольта

Приглашаем вас на уникальный визуально-пластический перформанс «Танцы дьявола», который погружает зрителей в мир хореографии, музыки и виртуальной реальности. Это захватывающее действо создано на основе произведений нидерландского минималиста Симеона Тен Хольта.

О перформансе

«Танцы дьявола» — это не просто танец, а глубокое исследование человеческой природы. Хореография, выполненная Еленой Васильевой, сочетает в себе элементы прострации и неврастении, создавая уникальную атмосферу. Звуки фортепиано, исполненные Ярославом Коваленко, погружают зрителей в мир бесконечных повторов и едва уловимых изменений, отражая повседневные рутинные действия.

Идея и смысл

Перформанс исследует внутренние терзания человека, запертого в своем теле. Язык тела становится отражением душевных страданий, а трение противоположностей — основой для непроизвольных действий. «Танцы дьявола» — это пляс на костях нашей нервной системы, измотанной постоянным потоком информации и погоней за успехом.

Команда создателей

  • Режиссер: Владислав Фёдоров
  • VR-художница: Надежда Бей

Не упустите возможность стать свидетелем этого захватывающего перформанса, который поднимает важные вопросы о природе человеческого существования и взаимодействия тела и души.

