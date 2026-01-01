Танцуют все! Оркестр «Мастера России» и Ансамбль «Русы»

5 июня 2026 года на Малой сцене ФЦ «Москва» состоится яркий концерт «Танцуют все!», который исполнит оркестр «Мастера России» и вокальная группа ансамбля «Русы». Это праздник музыкального ритма и танцевальных мелодий, который обещает сделать ваш вечер незабываемым.
Концертная программа «Танцуют все!» под управлением Заслуженного артиста России, профессора Валерия Константиновича Петрова, представляет собой уникальное сочетание танцевальной музыки разных эпох и культур. Зрителей ждёт насыщенная музыкальная палитра — от вальсов Иоганна Штрауса и стремительных полек до зажигательного твиста.
В рамках концерта прозвучат работы композиторов таких как И. Штраус, В. Андреев, Э. Вальдтебрель, Е. Дога и И. Дунаевский. Вы сможете насладиться различными стилями, включая испанский пасадобль, венгерский чардаш, русское «Яблочко», бразильскую самбу и аргентинское танго. Каждая мелодия напоминает о том, как музыка объединяет людей в танце.
«Танцуют все!» — это концерт, который захватывает внимание. Музыка создаёт атмосферу лёгкости и радости, приглашая каждого зрителя в мир праздника и свободы. Присоединяйтесь к этому музыкальному событию, где невозможно усидеть на месте!