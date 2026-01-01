Танцуют все! Оркестр «Мастера России» и Ансамбль «Русы»

Концерт «Танцуют все!» в ФЦ «Москва»

5 июня 2026 года на Малой сцене ФЦ «Москва» состоится яркий концерт «Танцуют все!», который исполнит оркестр «Мастера России» и вокальная группа ансамбля «Русы». Это праздник музыкального ритма и танцевальных мелодий, который обещает сделать ваш вечер незабываемым.

Музыкальное разнообразие

Концертная программа «Танцуют все!» под управлением Заслуженного артиста России, профессора Валерия Константиновича Петрова, представляет собой уникальное сочетание танцевальной музыки разных эпох и культур. Зрителей ждёт насыщенная музыкальная палитра — от вальсов Иоганна Штрауса и стремительных полек до зажигательного твиста.

Программа вечера

В рамках концерта прозвучат работы композиторов таких как И. Штраус, В. Андреев, Э. Вальдтебрель, Е. Дога и И. Дунаевский. Вы сможете насладиться различными стилями, включая испанский пасадобль, венгерский чардаш, русское «Яблочко», бразильскую самбу и аргентинское танго. Каждая мелодия напоминает о том, как музыка объединяет людей в танце.

Эмоции и атмосфера

«Танцуют все!» — это концерт, который захватывает внимание. Музыка создаёт атмосферу лёгкости и радости, приглашая каждого зрителя в мир праздника и свободы. Присоединяйтесь к этому музыкальному событию, где невозможно усидеть на месте!