Спектакль Танцующая в темноте

О спектакле «Танцующая в темноте» в театре Старый дом

Сельма уже с детства знала, что её ждёт полная слепота, и что этот ужас ждёт и её сына. Решив спасти его любой ценой, она готова на все, чтобы накопить деньги на дорогостоящую операцию. Сельма работает без сна и отдыха, даже рискуя покалечить себя или кого-то другого. Сельма идёт вперёд, неуклонно двигаясь к цели, как слепой по одной линии, не имея возможности свернуть. Её жизнь — это постоянное движение в темноте, на высокой резкой ноте голоса-выдоха, не допуская внутрь тепла жизни. Люди вокруг неё существуют только как короткие маршруты и траектории звука, игнорируя их человеческие неловкости и мелочи жизни.