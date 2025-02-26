Меню
Танцующая в темноте
Киноафиша Танцующая в темноте

Спектакль Танцующая в темноте

16+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

О спектакле «Танцующая в темноте» в театре Старый дом

Сельма уже с детства знала, что её ждёт полная слепота, и что этот ужас ждёт и её сына. Решив спасти его любой ценой, она готова на все, чтобы накопить деньги на дорогостоящую операцию. Сельма работает без сна и отдыха, даже рискуя покалечить себя или кого-то другого. Сельма идёт вперёд, неуклонно двигаясь к цели, как слепой по одной линии, не имея возможности свернуть. Её жизнь — это постоянное движение в темноте, на высокой резкой ноте голоса-выдоха, не допуская внутрь тепла жизни. Люди вокруг неё существуют только как короткие маршруты и траектории звука, игнорируя их человеческие неловкости и мелочи жизни.

Режиссер
Елизавета Бондарь
В ролях
Вера Сергеева
Станислав Кочетков
Наталья Немцева
Андрей Сенько
Софья Васильева

Расписание

В других городах

Новосибирск, 10 октября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
16:00 от 500 ₽ 19:00 от 500 ₽

Фотографии

Танцующая в темноте

Новости
Женщины-режиссеры России: как они меняют театральный мир
Женщины-режиссеры России: как они меняют театральный мир Мы расскажем о известных женщин-режиссёрах России, ставящих спектакли по всей стране, и о том, как их уникальные подходы влияют на театральное искусство.
26 февраля 2025 08:00
