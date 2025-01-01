Меню
Танцуй Ёлка
Билеты от 3500₽
Киноафиша Танцуй Ёлка

Танцуй Ёлка

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте

Новогоднее шоу «Танцуй Елка» в Концертном зале «Arbat 21»

В Концертном зале «Arbat 21» пройдет зажигательный концерт «Танцуй Елка». Это не просто выступление — это уникальная возможность насладиться любимыми хитами и зарядиться новогодним настроением.

Что ждёт гостей

Новогоднее шоу порадует зрителей яркими творческими номерами и динамичной музыкой. Концерт рассчитан на тех, кто ценит весёлое времяпрепровождение и хочет провести вечер в компании друзей.

Почему стоит прийти

«Танцуй Елка» обещает стать одним из самых запоминающихся музыкальных мероприятий уходящего года. Участники шоу представят свежие и популярные хиты, а также оригинальные номера, освежающие атмосферу праздника.

Не упустите шанс поднять настроение и насладиться живой музыкой в компании единомышленников. Мы ждём вас на нашем новогоднем шоу!

Купить билет на концерт Танцуй Ёлка

Декабрь
28 декабря воскресенье
19:00
Пространство Arbat 21 Москва, Н.Арбат, 21
от 3500 ₽

