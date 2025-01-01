Меню
Танцуй Елка
Киноафиша Танцуй Елка

Спектакль Танцуй Елка

6+
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Танцуй Елка - Волшебное Новогоднее Представление

«Танцуй Елка» - интерактивное новогоднее представление, которое приглашает детей на захватывающие приключения и творческие задания. Мероприятие пройдет в роскошном Бальном зале ГТРК «Корстон», где юные зрители встретятся с Дедом Морозом и популярными героями.

Увлекательные Приключения и Сюрпризы

Гостей ожидают незабываемые эмоции! Специальные эффекты, игры с воздушными подушками, дискотека с мыльными пузырями и бумажное шоу сделают это событие поистине волшебным. Рекомендуемый возраст юного зрителя - от 6 до 11 лет, а продолжительность представления составляет 50 минут.

Правила Посещения

Обратите внимание, что по правилам дети в возрасте до 14 лет (включительно) могут прийти на елку только в сопровождении родителей. Каждый посетитель - как взрослый, так и ребенок - должен иметь билет. Взрослые билеты действуют для лиц от 18 лет и старше.

Что Включено в Билет

Стоимость детского билета включает:

  • Сладкий подарок от Деда Мороза;
  • Фотосессии с Дедом Морозом;
  • Участие в новогодней лотерее.

Данное представление станет настоящим праздником для всех участников, наполнив их сердца радостью и атмосферой новогоднего чуда!

Купить билет на спектакль Танцуй Елка

Декабрь
28 декабря воскресенье
10:00
Korston Club Hotel Казань, Николая Ершова, 1а, Korston Hotel
от 799 ₽

