Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Танцуем любовь
Билеты от 1500₽
Киноафиша Танцуем любовь

Спектакль Танцуем любовь

Постановка
Театр Аллы Духовой «Тодес» 16+
Режиссер Алла Духова
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

История любви через танец: новый спектакль театра TODES

Готовьтесь к незабываемому вечеру! Новый спектакль театра TODES расскажет вам историю двух влюблённых, которые преодолевают жизненные испытания и сталкиваются с соблазнами большого города. Каждый момент их путешествия будет наполнен эмоциями, которые заставят ваше сердце биться быстрее.

Энергия и юмор на сцене

Спектакль обещает быть настоящим праздником для зрителей. Вы сможете насладиться бурлящей энергетикой красоты и молодости, искромётным юмором и стильными костюмами. Все это под руководством талантливого хореографа Аллы Духовой, чья изысканная хореография станет настоящим украшением постановки.

Проверка на прочность

Может ли любовь пережить испытания, которые подбрасывает жизнь? Этот вопрос станет центральным в спектакле. Зрители смогут сопереживать героям, наблюдая за их стремлением сохранить чувства в условиях, полных соблазнов и трудностей.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс стать частью этой захватывающей истории! Спектакль театра TODES — это не только танец, но и глубокое эмоциональное переживание, которое оставит след в вашем сердце.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
20:00 от 1500 ₽
19 сентября
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
20:00 от 1500 ₽
20 сентября
Театр Аллы Духовой «Тодес» Москва, просп. Мира, 95, стр. 1
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

До свадьбы доживет
18+
Комедия Иммерсивный
До свадьбы доживет
19 августа в 19:45 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4400 ₽
Безумный день, или Женитьба Фигаро
16+
Драма
Безумный день, или Женитьба Фигаро
10 октября в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 1100 ₽
12 стульев
12+
Мюзикл
12 стульев
4 сентября в 19:00 Театр на Мельникова
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше