Киноафиша Танцуем Эдгара Дега

Танцуем Эдгара Дега

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт «Танцуем Эдгара Дега» в Музее изобразительных искусств им. Врубеля

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт «Танцуем Эдгара Дега», который состоится в Музее изобразительных искусств им. Врубеля. Это не просто концерт, а настоящая художественная интерпретация произведений великого французского художника, чьи работы вдохновляют на создание новых форм искусства.

Что вас ждет?

В программе концерта — танцевальные номера, которые оживят картины Дега. Зрители смогут увидеть, как балет и живопись сливаются воедино, создавая незабываемую атмосферу. Выступления будут сопровождаться музыкальными произведениями, которые идеально подчеркивают настроение картин.

Интересные факты о Дега

Эдгар Дега был не только выдающимся живописцем, но и талантливым скульптором. Его работы отличаются особым вниманием к движению и человеческой фигуре. Дега часто запечатлевал моменты из жизни балерин, что и стало источником вдохновения для данного концерта.

Когда и где?

Концерт пройдет в уютных залах Музея изобразительных искусств им. Врубеля, который славится своей уникальной коллекцией. Не упустите возможность насладиться искусством в его самых разнообразных формах!

Билеты и информация

Билеты можно приобрести на сайте музея или в кассах. Рекомендуем заблаговременно позаботиться о местах, так как событие обещает быть очень популярным.

Ждем вас на концерте «Танцуем Эдгара Дега» — погрузитесь в мир искусства и танца!

В других городах

Омск, 20 сентября
Музей изобразительных искусств им. Врубеля Омск, Ленина, 3
14:30
Омск, 28 сентября
Музей изобразительных искусств им. Врубеля Омск, Ленина, 3
14:30

