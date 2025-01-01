Танцуем джаз

Танцуем под джаз в Эллингтон Холле

В уютном Эллингтон Холле Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки состоится уникальное событие - программа «Танцуем Jazz!». Квартет Юрия Богатырева и Школа танца Любови Гецовой создадут атмосферу танцевального джаза первой половины ХХ века.

Музыка и танцы

Программа «Танцуем Jazz!» нацелена на то, чтобы показать, что джаз можно не только слушать, но и танцевать. Это замечательная возможность ощутить ритм и увидеть, как звучание саксофона, фортепиано, контрабаса и ударных соединилось в единое целое.

Участники вечера

Квартет Jazz Philharmonic включает в себя:

Полина Ильина — саксофон

Дмитрий Братухин — фортепиано

Роман Салмасов — контрабас

Семён Федотов — ударные

Мастер-класс по танцам

Особое внимание заслуживает мастер-класс по танцам от Любови Гецовой. Каждый желающий сможет разучить несколько танцевальных движений и потанцевать под зажигательные джазовые мелодии. Это мероприятие станет настоящим праздником для всех любителей джаза и танцев эпохи 1920-х и 1930-х годов.