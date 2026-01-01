Оповещения от Киноафиши
Танцплощадка: дискотека 80х90х
Танцплощадка: дискотека 80х90х

Танцплощадка: дискотека 80х90х

18+
Возраст 18+

О концерте

Вечеринка «Танцплощадка» в клубе «Свобода»

Готовьтесь к незабываемой вечеринке «Танцплощадка», которая состоится в клубе «Свобода». Это уникальное событие погрузит вас в атмосферу ярких и зажигательных 80-90-х годов! Гостей ждут любимые хиты, такие как Modern Talking, Комбинация, Bonney M, Иванушки Int, Аллегрова, Мираж, Божья Коровка и Spice Girls.

В программе вечера — караоке, фотографирование с диско-маскотом и танцы, которые продлятся до самого рассвета. Это событие станет настоящим праздником для всех, кто хочет вспомнить молодость и зарядиться энергией прошлых лет.

Подготовьтесь к вечернему веселью, где каждый сможет раскрыть свой внутренний артист! Пойте любимые мелодии хором, снимайте заветные фотографии с ярким маскотом и наслаждайтесь дождем из мыльных пузырей, который добавит волшебства в ваш вечер.

Забудьте о повседневных заботах и проблемах! Вечеринка «Танцплощадка» — это ваш шанс вернуть горящие глаза и вновь почувствовать себя юным и беззаботным. Не упустите возможность зарядиться энергией 80-90-х на нашем танцевальном празднике!

Купить билет на концерт Танцплощадка: дискотека 80х90х

В других городах
Март
27 марта пятница
23:30
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 400 ₽

