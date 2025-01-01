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Танцплощадка: дискотека 80х-90х
Киноафиша Танцплощадка: дискотека 80х-90х

Танцплощадка: дискотека 80х-90х

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Танцплощадка: Вечеринка для всех поколений в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальное событие — Танцплощадка, где каждый сможет найти что-то для себя, независимо от возраста! Это идеальное место для тех, кто хочет окунуться в атмосферу 80-х и 90-х годов, как по воспоминаниям, так и благодаря современным трендам.

Музыка, которая объединяет

Наши диджеи подготовили тщательно подобранный плейлист, который наполнит вечер мелодиями, способными заставить ваши сердца трепетать. Зажигательные хиты этих лет не только пробудят ностальгию, но и заставят вас танцевать до упаду!

Комфорт и стиль

Мы предлагаем вам провести вечер в шикарном клубе с просторной VIP-зоной, где вы сможете насладиться атмосферой уюта и стиля. Здесь каждый найдет своё идеальное место для отдыха и общения.

Зажигательные выступления и веселье

Не упустите возможность увидеть паравозик ламбады, который пронесётся по всему залу! А обворожительные гоу-гоу танцовщицы добавят ярких красок и энергии в ваш вечер. Они не дадут вам заскучать ни на минуту!

Яркие воспоминания

И, конечно, после мероприятия вас ждут яркие фотоотчёты с вашими счастливыми лицами, которые станут отличным напоминанием о замечательном вечере.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Ждём вас на Танцплощадке!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 июля
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
23:00 от 400 ₽

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