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Танцплощадка 41/45
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Спектакль Танцплощадка 41/45

Пластический театр осмысляет войну 12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Камерный пластический спектакль «Танцплощадка 41/45» в постановке Владимира Золотаря 

Спектакль «Танцплощадка 41/45» переносит зрителей в начало прошлого века, когда молодые люди верили в яркое будущее своей страны. Они мечтали, строили планы и учились, но вечера часто посвящали танцам. Однако лето 1941 года внесло свои коррективы в эту идиллию.

Вальс выпускного бала сменяется маршем «Славянки», а звуки плача матерей, жен и сестер звучат на перроне, когда поезда уносят их на фронт. Это пронзительная история войны, рассказанная через судьбы простых людей.

Камерный пластический спектакль

«Танцплощадка 41/45» — камерный пластический спектакль, в котором слова не нужны. Здесь всё передается через движение, эмоции и музыку. Этот подход позволяет глубже ощутить атмосферу того времени и переживания героев.

Награды и признание

Спектакль стал лауреатом областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа – 2015 года» и получил специальную премию жюри фестиваля «За творческое воплощение военной темы». Эти награды подчеркивают высокое качество исполнения и значимость затрагиваемой темы.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную историю, которая оставит след в вашем сердце.

Режиссер
Владимир Золотарь
В ролях
Юлия Заикина
Димитрий Пономарев
Ирина Коломиец
Вероника Супрун
Кирилл Фриц

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 8 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
18:30 от 300 ₽

Фотографии

Танцплощадка 41/45 Танцплощадка 41/45 Танцплощадка 41/45 Танцплощадка 41/45 Танцплощадка 41/45 Танцплощадка 41/45

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