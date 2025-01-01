Камерный пластический спектакль «Танцплощадка 41/45» в постановке Владимира Золотаря

Спектакль «Танцплощадка 41/45» переносит зрителей в начало прошлого века, когда молодые люди верили в яркое будущее своей страны. Они мечтали, строили планы и учились, но вечера часто посвящали танцам. Однако лето 1941 года внесло свои коррективы в эту идиллию.

Вальс выпускного бала сменяется маршем «Славянки», а звуки плача матерей, жен и сестер звучат на перроне, когда поезда уносят их на фронт. Это пронзительная история войны, рассказанная через судьбы простых людей.

Камерный пластический спектакль

«Танцплощадка 41/45» — камерный пластический спектакль, в котором слова не нужны. Здесь всё передается через движение, эмоции и музыку. Этот подход позволяет глубже ощутить атмосферу того времени и переживания героев.

Награды и признание

Спектакль стал лауреатом областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа – 2015 года» и получил специальную премию жюри фестиваля «За творческое воплощение военной темы». Эти награды подчеркивают высокое качество исполнения и значимость затрагиваемой темы.

Не пропустите возможность увидеть эту трогательную историю, которая оставит след в вашем сердце.