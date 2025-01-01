Меню
Танцплощадка 41/45 (Омский Театр Юных Зрителей)
Киноафиша Танцплощадка 41/45 (Омский Театр Юных Зрителей)

Спектакль Танцплощадка 41/45 (Омский Театр Юных Зрителей)

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Танцплощадка 41/45. Этюды о войне. Без слов. Спектакль Омского ТЮЗа на сцене Челябинского Молодежного театра

Спектакль «Танцплощадка 41/45» представляет собой пронзительную летопись войны, рассказанную через призму жизни простых людей. Его действия разворачиваются в начале прошлого века, когда молодые прогрессивные граждане верили в будущее и мечтали о светлом завтра. Однако лето 1941 года внесло свои коррективы в эту идиллию. Вальс выпускного бала сменяется маршем «Прощание славянки», который звучит на перроне, оглашаемом плачем матерей, жен и сестер. Стук колес поезда уносит их на фронт, оставляя лишь память и боль.

Камерный спектакль без слов

Это камерный пластический спектакль, в котором слова не нужны. Динамика движений и выразительность жестов несут в себе всю тяжесть и страсть переживаний героев. Через хореографию и музыку зрители погружаются в атмосферу времени, способствуя более глубокому ощущению происходящего.

Награды и признание

Спектакль был отмечен рядом наград, включая специальную премию жюри областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа 2015 года» в номинации «За творческое воплощение военной темы». Он также стал лауреатом IV открытого Международного театрального онлайн-марафона «Дороги Победы» (2023) в номинации «Лучший актерский ансамбль».

Не упустите возможность увидеть это уникальное произведение искусства, которое заставляет задуматься о человеческих судьбах во время войны и мире, который мы теряем.

