Спектакль Танцевальный перфоманс «О себе и о времени»

Перформанс в Музее-квартире Л. Н. Бенуа

Приглашаем вас в атмосферный зал Музея-квартиры Леонтия Николаевича Бенуа — места, полюбившегося всем ценителям высокого искусства. Здесь пройдет один из самых интригующих концертов месяца.

Экскурсия и знакомство с музеем

Вечер начнется с небольшой экскурсии, во время которой слушатели узнают о судьбах представителей семьи Бенуа, увидят фамильные портреты и другие редкости, хранящиеся в музее. Это уникальная возможность познакомиться с историей семьи одного из известнейших архитекторов рубежа XIX–XX веков.

Музыка и танец в гармонии

Под чарующие звуки произведений Крейслера, Шуберта, Шнитке, Яначека и Сая, виртуозно исполненных на скрипке и фортепиано, на сцене развернется завораживающее танцевальное действо. Молодые, талантливые артисты балета внесут свою уникальную хореографическую интерпретацию в классические и современные музыкальные шедевры, создавая на сцене атмосферу гармонии и движения.

Глубокие человеческие вопросы

Перфоманс, получивший название «О себе и о времени», становится глубокой рефлексией над вечными человеческими вопросами. Через язык танца и музыки зрители смогут исследовать глубины своей души и погрузиться в прошлые эпохи, ощутив связь времен.

Темы борьбы тьмы и света, драмы войны и мира, разрушительных процессов, затрагивающих природу, и бережных попыток сохранить красоту окружающего нас мира — все эти грани человеческого бытия найду свое отражение на сцене. Зрители смогут увидеть, как музыка и танец воплощают глубокие смыслы, побуждая к размышлениям и внутреннему диалогу.

Исполнители и хореографы

Исполнители концерта:

Софья Ермасова — скрипка

Анастасия Бахвалова — фортепиано

Артисты петербургских театров

Хореографы:

Егор Фомин

Маргарита Болдарева

Амалия Заикина

Продолжительность и возрастные рекомендации

Продолжительность концерта — 1 час 30 минут с антрактом. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.